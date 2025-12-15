Quién es Bruno Cabral, la joya de River y héroe del campeonato en la Messi Cup

River Plate se consagró campeón de la Messi Cup, el torneo organizado por Lionel Messi, tras vencer a Atlético de Madrid en la final. Y allí, como a lo largo de todo el certamen, destacó un futbolista: Bruno Cabral, quien finalizó como MVP y máximo goleador con 7 tantos en 5 partidos.

El delantero nacido el 16 de agosto de 2010 se estrenó con un tanto ante Barcelona, luego anotó un hat-trick ante Inter, llevándose la pelota y sacándose una foto con el organizador del torneo, marcó en la semifinal contra Chelsea y culminó un torneo soñado con un doblete en la final frente al Atleti.

Pero no es la primera vez que su nombre aparece en el radar de los hinchas de River. El futbolista de 15 años, formado en las inferiores del Millonario, inagotable fuente de talentos, viene dando que hablar en las distintas categorías del club y, también, con la camiseta de la Selección Argentina.

La historia de Bruno Cabral, el goleador y MVP de la Messi Cup

Bruno Cabral, atacante categoría 2010, nació en Argentina, pero sus padres son paraguayos. Dio sus primeros pasos en clubes como Los Leones de Lomas de Zamora, Fortín de Rivarola, Juncal FC y Parque Chas, para luego pasar por Camioneros, entre 2017 y 2022, el paso previo a arribar al club de Núñez.

Concretamente en 2023, con 13 años, edad de Pre Novena, Cabral llegó a River, merced a la captación de Gustavo Petrochelli. El club lo fichó luego de unos días de entrenamientos e inició su trayectoria de inferiores al año siguiente.

Allí, Cabral siempre destacó: salió campeón con la Novena, anotando 26 goles, y en 2025 subió la apuesta: también fue el goleador de la Octava, gritando nuevamente campeón y totalizando 34 tantos, incluido uno en el Superclásico ante Boca.

Cabral cerró el año como el máximo goleador de todas las divisiones inferiores, pero en este año soñado también dio sus primeros pasos con la Selección Argentina: convirtió 10 goles en 5 partidos en la Liga Evolución de CONMEBOL, certamen en el que la Albiceleste cayó en la final frente a Brasil (igualmente fue elegido como MVP).

Entonces, sumando los goles de las inferiores, la Liga Evolución y la Messi Cup, el joven delantero sumó 51 goles en 36 partidos, es decir, 1.44 por cotejo.

El pibe, que tiene como referente a Julián Álvarez, a quien trata de "copiarle muchos movimientos", tanto en el juego como en la definición, se define como "un jugador rápido en el uno contra uno que tiene gambeta y potencia física y llega seguido al gol". No es el tradicional número nueve, sino que busca "participar del juego y dar asistencias".

Ahora, en diálogo con Olé, dijo que sus sueños son "ganar la Libertadores con River y ser campeón del mundo", pero actualmente "se prepara para llegar a Primera".

Con información de ESPN