Denuncian detenciones “por portación de rostro” en Salta
Dirigente del Partido Obrero advirtió sobre operativos policiales irregulares, hacinamiento en comisarías y cárceles, y apuntó contra el Ejecutivo y la Justicia provincial por no intervenir.Política17/12/2025Ivana Chañi
La exconcejal de la ciudad de Salta y dirigente del Partido Obrero, Cristina Foffani, denunció prácticas sistemáticas de violencia institucional por parte del Estado provincial y aseguró que se trata de un mecanismo sostenido que afecta a jóvenes, personas en situación de vulnerabilidad y familiares de detenidos.
Foffani explicó que las denuncias surgieron tras un encuentro de organizaciones y víctimas de violencia estatal, que derivó en una protesta frente a Ciudad Judicial. Allí se expusieron casos de personas golpeadas por fuerzas de seguridad, detenciones arbitrarias y condiciones de encierro que violan la legislación vigente.
Entre los hechos señalados, mencionó los operativos contravencionales que se realizan los fines de semana, donde —según afirmó— entre 150 y 200 personas son demoradas sin causa concreta. “Se los detiene por presunción o portación de rostro, algo que no existe en la ley contravencional”, sostuvo.
La dirigente denunció además el hacinamiento en comisarías y unidades penitenciarias, donde personas con adicciones o en estado de vulnerabilidad permanecen detenidas durante horas en celdas superpobladas. Advirtió que muchas de ellas no superan el límite legal de seis horas de demora, pero igualmente permanecen privadas de la libertad.
Foffani también alertó sobre la sobrepoblación carcelaria, indicando que el sistema penitenciario alberga cerca de 3.990 personas, cuando la capacidad total es de alrededor de 2.700. Señaló que más de mil detenidos se encuentran sin condena, y denunció restricciones en el acceso a la salud, el trabajo y la educación.
En ese contexto, responsabilizó tanto al Poder Ejecutivo, que ordena los operativos, como a la Justicia provincial, por no dar respuestas a presentaciones formales y habeas corpus. “Es una práctica histórica del Estado y no hay voluntad de frenarla”, afirmó.
Acuerdo minero Salta-Catamarca: especialista dice que va en contra de la “soberanía salteña”
El geólogo y exsecretario de Minería de la Provincia criticó el protocolo de trabajo conjunto entre Salta y Catamarca y aseguró que cualquier acuerdo “va en contra de los intereses salteños”.
CFK ironizó sobre el “¡Flota! ¡Flota!” de Milei
La expresidenta y titular del PJ criticó los cambios en el esquema del dólar, apuntó contra el Gobierno de Javier Milei por la falta de consumo y advirtió que la Inversión Extranjera Directa es negativa por primera vez desde 2003.
La Cámara de Diputados sesiona este miércoles para tratar el proyecto de Inocencia Fiscal tras lograr un dictamen de mayoría con 44 firmas.
El Senado de la Nación abre este miércoles a las 11 el debate en plenario de comisiones sobre el proyecto de reforma laboral. Con una mayoría circunstancial de 44 senadores.
Para Camacho, la reaparición de Bettina Romero tiene “algo de despecho”
El jefe de Gabinete de la Provincia se refirió al regreso público de la exintendenta de Salta y al cruce político con el actual intendente capitalino. Consideró que se trata de disputas territoriales que no deberían marcar la agenda.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
La CONMEBOL publicó el Ranking de Clubes 2026 tras el cierre de la temporada 2025, con Palmeiras y Flamengo en la cima. River Plate se mantiene como el mejor equipo argentino en el tercer puesto, seguido por Boca Juniors.
El 16 de diciembre de 1997, la emisión del capítulo 38 de Pokémon causó una crisis sanitaria sin precedentes en Japón al provocar ataques de epilepsia fotosensitiva en más de 700 niños.
El choque entre un camión y un colectivo en Ruta 9, a la altura de Azul Pampa, en departamento de Humahuaca, dejó una víctima fatal y más de veinte personas heridas.