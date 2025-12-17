Denuncian detenciones “por portación de rostro” en Salta

La exconcejal de la ciudad de Salta y dirigente del Partido Obrero, Cristina Foffani, denunció prácticas sistemáticas de violencia institucional por parte del Estado provincial y aseguró que se trata de un mecanismo sostenido que afecta a jóvenes, personas en situación de vulnerabilidad y familiares de detenidos.

Foffani explicó que las denuncias surgieron tras un encuentro de organizaciones y víctimas de violencia estatal, que derivó en una protesta frente a Ciudad Judicial. Allí se expusieron casos de personas golpeadas por fuerzas de seguridad, detenciones arbitrarias y condiciones de encierro que violan la legislación vigente.

Entre los hechos señalados, mencionó los operativos contravencionales que se realizan los fines de semana, donde —según afirmó— entre 150 y 200 personas son demoradas sin causa concreta. “Se los detiene por presunción o portación de rostro, algo que no existe en la ley contravencional”, sostuvo.

La dirigente denunció además el hacinamiento en comisarías y unidades penitenciarias, donde personas con adicciones o en estado de vulnerabilidad permanecen detenidas durante horas en celdas superpobladas. Advirtió que muchas de ellas no superan el límite legal de seis horas de demora, pero igualmente permanecen privadas de la libertad.

Foffani también alertó sobre la sobrepoblación carcelaria, indicando que el sistema penitenciario alberga cerca de 3.990 personas, cuando la capacidad total es de alrededor de 2.700. Señaló que más de mil detenidos se encuentran sin condena, y denunció restricciones en el acceso a la salud, el trabajo y la educación.

En ese contexto, responsabilizó tanto al Poder Ejecutivo, que ordena los operativos, como a la Justicia provincial, por no dar respuestas a presentaciones formales y habeas corpus. “Es una práctica histórica del Estado y no hay voluntad de frenarla”, afirmó.