Acuerdo minero Salta-Catamarca: especialista dice que va en contra de la “soberanía salteña”

El geólogo, exsecretario de Minería de Salta y profesor emérito de la Universidad Nacional de Salta, Ricardo Alonso, cuestionó en Pasaron Cosas con dureza el proyecto tratado en la Cámara de Diputados que propone un protocolo de trabajo conjunto entre Salta y Catamarca en zonas mineras en disputa, y aseguró que se trata de territorios que “siempre fueron salteños”.

“Cualquier cosa que se acuerde con Catamarca va en contra de los beneficios y de la soberanía de Salta”, afirmó Alonso, al repasar los antecedentes históricos y jurídicos del conflicto limítrofe. Según explicó, existen fallos de la Corte Suprema que reconocen como salteños sectores como Diablillos, aunque advirtió que nunca hubo una política sostenida de defensa de esos recursos.

El especialista recordó que el origen del conflicto se remonta a fines del siglo XIX, tras la Guerra del Pacífico y los posteriores laudos arbitrales que definieron la pertenencia de la Puna Argentina. En ese marco, sostuvo que Catamarca “no tenía nada que hacer en esos territorios” y aseguró que vivió de primera mano acuerdos políticos que dividieron zonas estratégicas sin beneficiar a Salta.

En relación con el debate legislativo, Alonso respaldó la postura del diputado Gerónimo Arjona, quien votó en contra del proyecto, y coincidió en que la minería no siempre se traduce en empleo real para las comunidades locales. “Hay mucha promesa, pero no siempre hay derrame”, reconoció, aunque aclaró que la actividad sí generó infraestructura, desarrollo urbano y proveedores a lo largo de las décadas.