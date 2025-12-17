Acuerdo minero Salta-Catamarca: especialista dice que va en contra de la “soberanía salteña”

El Senado de la Nación vivió una jornada de máxima tensión durante la conformación de la comisión de Trabajo. La senadora Patricia Bullrich fue elegida presidenta del cuerpo en medio de fuertes cruces con José Mayans.
El geólogo, exsecretario de Minería de Salta y profesor emérito de la Universidad Nacional de Salta, Ricardo Alonso, cuestionó en Pasaron Cosas con dureza el proyecto tratado en la Cámara de Diputados que propone un protocolo de trabajo conjunto entre Salta y Catamarca en zonas mineras en disputa, y aseguró que se trata de territorios que “siempre fueron salteños”.
“Cualquier cosa que se acuerde con Catamarca va en contra de los beneficios y de la soberanía de Salta”, afirmó Alonso, al repasar los antecedentes históricos y jurídicos del conflicto limítrofe. Según explicó, existen fallos de la Corte Suprema que reconocen como salteños sectores como Diablillos, aunque advirtió que nunca hubo una política sostenida de defensa de esos recursos.
El especialista recordó que el origen del conflicto se remonta a fines del siglo XIX, tras la Guerra del Pacífico y los posteriores laudos arbitrales que definieron la pertenencia de la Puna Argentina. En ese marco, sostuvo que Catamarca “no tenía nada que hacer en esos territorios” y aseguró que vivió de primera mano acuerdos políticos que dividieron zonas estratégicas sin beneficiar a Salta.
En relación con el debate legislativo, Alonso respaldó la postura del diputado Gerónimo Arjona, quien votó en contra del proyecto, y coincidió en que la minería no siempre se traduce en empleo real para las comunidades locales. “Hay mucha promesa, pero no siempre hay derrame”, reconoció, aunque aclaró que la actividad sí generó infraestructura, desarrollo urbano y proveedores a lo largo de las décadas.
Denuncian detenciones “por portación de rostro” en Salta
Dirigente del Partido Obrero advirtió sobre operativos policiales irregulares, hacinamiento en comisarías y cárceles, y apuntó contra el Ejecutivo y la Justicia provincial por no intervenir.
CFK ironizó sobre el “¡Flota! ¡Flota!” de Milei
La expresidenta y titular del PJ criticó los cambios en el esquema del dólar, apuntó contra el Gobierno de Javier Milei por la falta de consumo y advirtió que la Inversión Extranjera Directa es negativa por primera vez desde 2003.
La Cámara de Diputados sesiona este miércoles para tratar el proyecto de Inocencia Fiscal tras lograr un dictamen de mayoría con 44 firmas.
El Senado de la Nación abre este miércoles a las 11 el debate en plenario de comisiones sobre el proyecto de reforma laboral. Con una mayoría circunstancial de 44 senadores.
Para Camacho, la reaparición de Bettina Romero tiene “algo de despecho”
El jefe de Gabinete de la Provincia se refirió al regreso público de la exintendenta de Salta y al cruce político con el actual intendente capitalino. Consideró que se trata de disputas territoriales que no deberían marcar la agenda.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
La CONMEBOL publicó el Ranking de Clubes 2026 tras el cierre de la temporada 2025, con Palmeiras y Flamengo en la cima. River Plate se mantiene como el mejor equipo argentino en el tercer puesto, seguido por Boca Juniors.
El 16 de diciembre de 1997, la emisión del capítulo 38 de Pokémon causó una crisis sanitaria sin precedentes en Japón al provocar ataques de epilepsia fotosensitiva en más de 700 niños.
El choque entre un camión y un colectivo en Ruta 9, a la altura de Azul Pampa, en departamento de Humahuaca, dejó una víctima fatal y más de veinte personas heridas.