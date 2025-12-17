Diputados trata hoy el proyecto de Inocencia Fiscal

El oficialismo y sus aliados de la Cámara de Diputados consiguieron mayoría el martes y lograron emitir dictamen favorable al proyecto de Inocencia Fiscal, que permite ingresar al sistema los bienes que no estén declarados en la economía formal.

Fuentes legislativas informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el despacho de mayoría tuvo 44 firmas entre las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal, con lo cual este miércoles se podrá tratar junto al Proyecto de Presupuesto y de compromiso fiscal y monetario.

En la Comisión de Presupuesto, el oficialismo obtuvo 28 firmas y en Legislación Penal 16 firmas con lo cual tuvo mayoría en ambos organismos asesores del cuerpo.

El despacho de mayoría fue suscripto por La Libertad Avanza (LLA), la UCR, PRO, MID, Innovación Federal y Elijo Catamarca, mientras que Unión por la Patria (UxP) presentó un dictamen de minoría y Provincias Unidas aún no impulsó ningún dictamen.

La iniciativa crea un Régimen simplificado de Ganancias por el cual, de acuerdo al Gobierno, los contribuyentes que adhieran quedarán “blindados para siempre”.

Este régimen, que tendrá un tope patrimonial de hasta 10.000 millones de pesos para poder adherir, garantiza a los contribuyentes no tener que informar sobre variaciones patrimoniales, y tampoco se controlarán los consumos que hagan.

Esto implica que ARCA sólo les cobrará el impuesto a las Ganancias por los ingresos que hayan facturado, independientemente del eventual crecimiento patrimonial (que no será controlado) y de esa base se deducirán los consumos.

El artículo 39 del proyecto "establece el efecto liberatorio del pago, si se acepta el contenido de la declaración jurada propuesta por ARCA y se realiza el pago en término; excepto que se hayan omitido ingresos".

El proyecto de Inocencia Fiscal aumenta los montos para que se considere que una persona cometió el delito evasión simple, pasando de $1.500.000 a $100.000.000.

En tanto, para que la conducta a investigar se considere de “evasión agravada”, el piso tiene que superar los 1.000 millones de pesos (ya no más 15 millones).

Por otra parte, se reduce el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias de cinco a tres años. ARCA no iniciará acciones penales siempre y cuando se cancelen las deudas y sus respectivos intereses, aunque este beneficio correrá una sola vez por contribuyente.

Si la denuncia no estuviera aún radicada, quedará extinguida en caso de que el contribuyente cancele esas obligaciones pagando un adicional del 50% dentro de los 30 días hábiles desde la notificación de la imputación.

Si bien el proyecto apunta a un relajamiento de los controles fiscales, aumentarán los montos de las sanciones económicas por presentar declaraciones juradas fuera de término.

Con información de Noticias Argentinas