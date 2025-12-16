La causa está caratulada como “averiguación de causales de muerte”, con énfasis en esclarecer si existió algún motivo específico para el suicidio, así como el método que utilizó la mujer para aplicar el tóxico.
RN9: Choque entre un camión y colectivo dejó un muerto y al menos 20 heridos
El choque entre un camión y un colectivo en Ruta 9, a la altura de Azul Pampa, en departamento de Humahuaca, dejó una víctima fatal y más de veinte personas heridas.Policiales16/12/2025
Un grave siniestro vial ocurrió durante la mañana de este martes sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de Azul Pampa, en el departamento Humahuaca. El hecho involucró a un camión y a un colectivo de pasajeros que impactaron de frente por causas que aún se investigan.
El choque generó una rápida respuesta de los servicios de emergencia y alteró la circulación en uno de los tramos más transitados de la Quebrada. La escena presentó un despliegue sanitario y de seguridad de gran magnitud.
Como consecuencia del impacto, una persona perdió la vida mientras era trasladada a un centro de salud. Además, el siniestro dejó un saldo de 21 personas heridas con distintos niveles de gravedad.
Desde el SAME informaron que el operativo sanitario incluyó el traslado urgente de los lesionados hacia hospitales de la región, de acuerdo con el estado clínico de cada paciente.
El SAME desplegó nueve ambulancias para asistir a las víctimas en el lugar del choque. El trabajo permitió clasificar a los heridos según el sistema de triage utilizado en emergencias.
Cinco personas recibieron atención bajo código rojo, lo que implica riesgo vital y necesidad de asistencia inmediata. Otras siete quedaron bajo código amarillo, mientras que el resto presentó lesiones leves y fue clasificado con código verde.
Los cuatro heridos en estado más delicado fueron derivados al Hospital Belgrano de la ciudad de Humahuaca. Allí permanecen internados bajo cuidados médicos intensivos.
En tanto, los pasajeros con politraumatismos menores quedaron en observación en el hospital de Abra Pampa, donde reciben controles médicos preventivos y seguimiento clínico.
Con información de Todo Jujuy
Rodrigo Gómez, que cumplía funciones de seguridad en la residencia presidencial, fue hallado sin vida durante la madrugada. La jueza federal Sandra Arroyo Salgado lidera la investigación.
La policía de Misiones busca intensamente a Romina E., una madre acusada de robar $17 millones que 35 alumnos de la Escuela de Comercio Nº19 de Eldorado habían recaudado para su fiesta de egresados.
La sede del Sindicato del Vidrio fue atacada y la CGT lo vincula al "contexto político"Policiales15/12/2025
La CGT denunció un "violento ingreso" a la sede central del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y Afines (SEIVARA), liderado por Cristian Jerónimo (uno de los líderes de la central obrera).
Salta: cayó una organización dedicada al robo de ganado tras cuatro meses de investigación
Tras una investigación de cuatro meses, la Policía de Salta desarticuló una banda dedicada al abigeato en Rosario de Lerma. Hubo 16 allanamientos, 12 personas detenidas y el secuestro de cerca de 400 kilos de carne vacuna.
Fin de semana trágico en Salta: seis muertos en siniestros viales y ya son 129 en el año
La Policía de Salta intensificó los controles viales durante el fin de semana, pero registró seis víctimas fatales en distintos siniestros. La mayoría de los hechos involucraron motocicletas y ocurrieron sobre rutas nacionales.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
El Día del Camionero en Argentina se celebra cada 15 de diciembre en homenaje a la fecha de 1967 en que se firmó el primer Convenio Colectivo de Trabajo del sector.
Central Norte presenta a BastíaDeportes15/12/2025
Central Norte inicia una nueva etapa. Adrián “el Polaco” Bastía será presentado como nuevo director técnico del Cuervo y, sin perder tiempo, esta misma tarde conducirá su primer entrenamiento al frente del plantel profesional y al final de la misma será presentado oficialmente
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó las escalas y límites de facturación del Monotributo correspondientes a diciembre de 2025.