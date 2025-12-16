RN9: Choque entre un camión y colectivo dejó un muerto y al menos 20 heridos

Un grave siniestro vial ocurrió durante la mañana de este martes sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de Azul Pampa, en el departamento Humahuaca. El hecho involucró a un camión y a un colectivo de pasajeros que impactaron de frente por causas que aún se investigan.

El choque generó una rápida respuesta de los servicios de emergencia y alteró la circulación en uno de los tramos más transitados de la Quebrada. La escena presentó un despliegue sanitario y de seguridad de gran magnitud.

Como consecuencia del impacto, una persona perdió la vida mientras era trasladada a un centro de salud. Además, el siniestro dejó un saldo de 21 personas heridas con distintos niveles de gravedad.

Desde el SAME informaron que el operativo sanitario incluyó el traslado urgente de los lesionados hacia hospitales de la región, de acuerdo con el estado clínico de cada paciente.

El SAME desplegó nueve ambulancias para asistir a las víctimas en el lugar del choque. El trabajo permitió clasificar a los heridos según el sistema de triage utilizado en emergencias.

Cinco personas recibieron atención bajo código rojo, lo que implica riesgo vital y necesidad de asistencia inmediata. Otras siete quedaron bajo código amarillo, mientras que el resto presentó lesiones leves y fue clasificado con código verde.

Los cuatro heridos en estado más delicado fueron derivados al Hospital Belgrano de la ciudad de Humahuaca. Allí permanecen internados bajo cuidados médicos intensivos.

En tanto, los pasajeros con politraumatismos menores quedaron en observación en el hospital de Abra Pampa, donde reciben controles médicos preventivos y seguimiento clínico.

