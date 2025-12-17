El Senado de la Nación vivió una jornada de máxima tensión durante la conformación de la comisión de Trabajo. La senadora Patricia Bullrich fue elegida presidenta del cuerpo en medio de fuertes cruces con José Mayans.
Para Camacho, la reaparición de Bettina Romero tiene “algo de despecho”
El jefe de Gabinete de la Provincia se refirió al regreso público de la exintendenta de Salta y al cruce político con el actual intendente capitalino. Consideró que se trata de disputas territoriales que no deberían marcar la agenda.Política17/12/2025Ivana Chañi
El jefe de Gabinete del Gobierno de Salta, Sergio Camacho, opinó en Agenda Abierta sobre la reaparición pública de la exintendenta Bettina Romero y el cruce político que mantuvo con el actual intendente de la ciudad, Emiliano Durand, y consideró que en ese movimiento político “hay algo de despecho”.
Para el funcionario provincial, se trata de disputas de carácter territorial que no deberían ocupar un lugar central en la agenda pública. “Perder tiempo en eso no es lo más importante”, sostuvo, al relativizar el impacto político del regreso de la exjefa comunal.
Camacho remarcó que, más allá de las tensiones y los posicionamientos personales, será la ciudadanía la que finalmente defina el rumbo político de la ciudad y de la provincia. “Siempre es la gente la que elige quién la gobierna”, afirmó.
En ese sentido, destacó que el oficialismo provincial mantiene una visión de trabajo conjunto con los intendentes, independientemente de las pertenencias partidarias, y llamó a priorizar la gestión por sobre las disputas políticas anticipadas.
Denuncian detenciones “por portación de rostro” en Salta
Dirigente del Partido Obrero advirtió sobre operativos policiales irregulares, hacinamiento en comisarías y cárceles, y apuntó contra el Ejecutivo y la Justicia provincial por no intervenir.
Acuerdo minero Salta-Catamarca: especialista dice que va en contra de la “soberanía salteña”
El geólogo y exsecretario de Minería de la Provincia criticó el protocolo de trabajo conjunto entre Salta y Catamarca y aseguró que cualquier acuerdo “va en contra de los intereses salteños”.
CFK ironizó sobre el “¡Flota! ¡Flota!” de Milei
La expresidenta y titular del PJ criticó los cambios en el esquema del dólar, apuntó contra el Gobierno de Javier Milei por la falta de consumo y advirtió que la Inversión Extranjera Directa es negativa por primera vez desde 2003.
La Cámara de Diputados sesiona este miércoles para tratar el proyecto de Inocencia Fiscal tras lograr un dictamen de mayoría con 44 firmas.
El Senado de la Nación abre este miércoles a las 11 el debate en plenario de comisiones sobre el proyecto de reforma laboral. Con una mayoría circunstancial de 44 senadores.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
La CONMEBOL publicó el Ranking de Clubes 2026 tras el cierre de la temporada 2025, con Palmeiras y Flamengo en la cima. River Plate se mantiene como el mejor equipo argentino en el tercer puesto, seguido por Boca Juniors.
El 16 de diciembre de 1997, la emisión del capítulo 38 de Pokémon causó una crisis sanitaria sin precedentes en Japón al provocar ataques de epilepsia fotosensitiva en más de 700 niños.
El choque entre un camión y un colectivo en Ruta 9, a la altura de Azul Pampa, en departamento de Humahuaca, dejó una víctima fatal y más de veinte personas heridas.