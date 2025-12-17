Para Camacho, la reaparición de Bettina Romero tiene “algo de despecho”

El jefe de Gabinete de la Provincia se refirió al regreso público de la exintendenta de Salta y al cruce político con el actual intendente capitalino. Consideró que se trata de disputas territoriales que no deberían marcar la agenda.

sergio camacho agenda abierta 2025 (2)

El jefe de Gabinete del Gobierno de Salta, Sergio Camacho, opinó en Agenda Abierta sobre la reaparición pública de la exintendenta Bettina Romero y el cruce político que mantuvo con el actual intendente de la ciudad, Emiliano Durand, y consideró que en ese movimiento político “hay algo de despecho”.

Para el funcionario provincial, se trata de disputas de carácter territorial que no deberían ocupar un lugar central en la agenda pública. “Perder tiempo en eso no es lo más importante”, sostuvo, al relativizar el impacto político del regreso de la exjefa comunal.

sergio camacho agenda abierta 2025 (1)Camacho relativizó el crecimiento de LLA en Salta: “Las elecciones intermedias no definen gobiernos”

Camacho remarcó que, más allá de las tensiones y los posicionamientos personales, será la ciudadanía la que finalmente defina el rumbo político de la ciudad y de la provincia. “Siempre es la gente la que elige quién la gobierna”, afirmó.

En ese sentido, destacó que el oficialismo provincial mantiene una visión de trabajo conjunto con los intendentes, independientemente de las pertenencias partidarias, y llamó a priorizar la gestión por sobre las disputas políticas anticipadas.

 

