La pareja confirmó que esperan un varón y atraviesan la semana 12 de embarazo; la noticia llega en un momento clave del proyecto político del ex jefe de Gobierno porteño.
Wanda Nara declaró como testigo en la causa por la estafa de su exabogado
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.Sociedad15/12/2025
El lunes comenzó temprano y cargado de tensión para Wanda Nara, quien a las ocho de la mañana fue citada a declarar en la causa judicial que investiga a su exabogado, Nicolás Payarola, por una presunta multimillonaria estafa contra más de una decena de clientes. La denuncia involucra un daño patrimonial que supera los tres millones de dólares. En calidad de testigo, la conductora de Masterchef Celebrity (Telefe) deberá prestar declaración frente al fiscal Cosme Iribarren, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Benavídez.
Vestida para la ocasión con una campera de cuero negra, una cartera a juego y su característica cabellera suelta, Wanda arribó a las puertas del edificio judicial pasadas las 7:30 de la mañana. La llegada no pasó inadvertida para los medios: las cámaras de Desayuno Americano (América) captaron sus movimientos, aunque la empresaria evitó hacer cualquier tipo de declaración pública ante las insistentes preguntas de la cronista del ciclo.
La escena inicial fue tan inesperada como pintoresca: al llegar, Wanda se topó con la fiscalía aún cerrada, por lo que decidió quedarse en la vereda a esperar, se acercó a su abogado nuevo, Diego Palombo, con quien se saludó a pocos metros de la entrada. Minutos después, Martín Migueles, actual pareja de la empresaria, se sumó a la espera, compartiendo mates y contención en medio de la expectiva. Juntos conversaron y aguardaron a la apertura de la oficina para iniciar finalmente el procedimiento judicial.
Así, este lunes, la empresaria se presentó como testigo ante el fiscal Iribarren, quien busca establecer si la mediática fue una de las damnificadas de las maniobras o si tuvo algún otro rol en la trama, y determinar si el abogado hoy detenido le debe, al menos, 300.000 dólares, según rumores que ya circulan en tribunales.
El expediente suma nombres con peso propio en el deporte y la política. Entre las víctimas ya presentadas en la causa figuran Juan Marcelo Montiel, padre del campeón mundial Gonzalo “Cachete” Montiel, y Macarena Posse, abogada y concejal de San Isidro, hija del exintendente Gustavo Posse. A ellos, en los últimos días, se le sumaron dos nuevos damnificados: por un lado, el representante de influencers más joven del ambiente, de apenas 18 años, quien denunció que Payarola le hizo crear una empresa con la promesa de trabajar para Wanda y L-Gante, y terminó perdiendo 20.000 dólares. La otra víctima es la dueña de una clínica de estética, que denunció que el letrado le prometió una inversión en un fideicomiso y terminó sacándole 200.000 dólares.
Por otro lado, cabe destacar que la presencia de Martín Migueles en la vida de Wanda ya no es secreto para nadie. Si bien en un principio la empresaria y conductora optaba por resguardar los detalles de su nuevo romance, con el tiempo el hermetismo dio paso a una relación cada vez más sólida y pública. Primero fueron solo pequeños guiños en las redes, como escapadas románticas, reuniones familiares o postales de la rutina con algún brazo, tatuaje o silueta como señales mínimas. Ahora, Migueles aparece sin ocultamientos en cumpleaños, comuniones y es compañía establecida durante las largas jornadas de grabación que demanda el presente televisivo de Wanda.
El caso, que mantiene en vilo al círculo íntimo de Wanda Nara y al entorno mediático, pone el foco en la presunta acción fraudulenta de su exrepresentante legal y en las implicancias económicas que afectan a numerosas figuras del espectáculo y los negocios. Por ahora, la empresaria prefirió el silencio mediático y la calma, focalizando energías en responder ante la Justicia y dar, así, el siguiente paso en una causa de alto voltaje que promete tener nuevos capítulos en los próximos días.
La Policía de Salta, a través del Departamento de Bienestar, inaugurará hoy a las 18 horas el tradicional Pesebre en Plaza Belgrano, dando inicio a la XLVI edición de la Navidad Azul.
El Global Teacher Prize, dotado con un millón de dólares, busca reconocer a educadores excepcionales que realizan aportes significativos a la profesión y destacan el rol social de los docentes a nivel global.
Viagra, paracetamol e ibuprofeno, entre los medicamentos detectados en el Río de la PlataSociedad15/12/2025
Un estudio del CONICET y la Universidad de La Plata reveló que los ríos de la región metropolitana presentan altos niveles de fármacos, con mayor concentración en zonas urbanizadas.
Autoridades confirmaron que la residencia del cineasta fue escenario del hallazgo de dos personas muertas, mientras se esclarecen las circunstancias del incidente
Este domingo llega un nuevo "Salchiencuentro" para los amantes de los perros salchicha en SaltaSociedad12/12/2025
Este domingo 14, desde las 17 en el Campo de la Cruz, se realizará una nueva edición del encuentro que reúne a perros salchicha y a sus familias. Se solicita asistir con correa, chapa identificatoria, agua y bolsitas sanitarias.
River Plate consiguió un triunfo histórico este sábado al vencer 3-1 al Chelsea en Miami y asegurar su lugar en la final de la Messi Cup.
Racing y Estudiantes de La Plata definen el campeón del Torneo Clausura 2025 este sábado 13 de diciembre a las 21:00 hs (hora argentina).
Se confirmó que Independiente no disputará la CONMEBOL Sudamericana 2026, luego de que Estudiantes de La Plata se consagrara campeón del Torneo Clausura.
El caso está siendo investigado por el juez federal Sebastián Casanello, mientras que la empresa experimentó un crecimiento de facturación de $2.417 millones en 2020 a $15.000 millones en 2024.
Llaryora destacó el show de Shakira en Córdoba: dejará una suma millonariaCultura & Espectáculos14/12/2025
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, destacó el impacto económico récord de los dos recitales que ofrecerá Shakira este 14 y 15 de diciembre en el Estadio Kempes.