ANSES confirmó aumento y bono extraordinario para jubilados en enero

Bancos cerrados por las Fiestas
El Banco Central (BCRA) dispuso asueto para los días 24 y 31 de diciembre, medida que afectará la atención presencial en todas las entidades financieras del país.
La jubilación mínima subirá a $349.303 y quienes perciben el haber mínimo recibirán un bono de $70.000, en un refuerzo que busca compensar la inflación.
Aunque todavía quedan algunos depósitos de diciembre por completar, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya mira hacia enero de 2026 y confirmó el pago de dos extras para los jubilados que cobran a través del organismo.
Estos adicionales oficializados corresponden al aumento mensual por movilidad y al pago del bono extraordinario, medidas que apuntan a reforzar los ingresos de los adultos mayores frente al avance de los precios.
Cabe recordar que el incremento se calculará en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre, que fue del 2,5%, aunque al tomar dos decimales, ANSES aplicará una actualización del 2,47%.
¿Cómo impacta el aumento de ANSES en los haberes de enero?
El ajuste del 2,47% se aplica de forma automática a todos los jubilados y pensionados del sistema, sin distinción de ingresos. La suba alcanza tanto a quienes cobran la mínima como a quienes perciben haberes medios y los montos más altos.
Este esquema de actualización mensual busca acompañar el ritmo de la inflación y atenuar la pérdida del poder de compra de los adultos mayores, a través de incrementos regulares vinculados a la evolución de los precios.
En el caso de los jubilados con ingresos más elevados, este aumento será el único refuerzo previsto para enero, ya que no están contemplados dentro del alcance de los bonos extraordinarios.
¿Quiénes cobran el bono de $70.000 de ANSES en enero?
El segundo refuerzo confirmado es el bono extraordinario de $70.000, que estará dirigido a los jubilados que perciben el haber mínimo o ingresos cercanos a ese valor.
Quienes cobran la jubilación mínima recibirán el bono en su totalidad, mientras que los beneficiarios con haberes apenas por encima de ese piso accederán a un monto proporcional.
Los jubilados que perciben el haber máximo no están alcanzados por este pago adicional, de acuerdo con los criterios que suele aplicar ANSES.
De esta manera, la combinación del aumento por movilidad y el bono extraordinario permitirá que una parte importante de los jubilados cobre en enero un ingreso superior al habitual, con un impacto más marcado en los sectores de menores recursos.
Montos actualizados: ¿Cuánto cobran los jubilados y beneficiarios de ANSES en enero?
Con el aumento previsto, la jubilación mínima pasará a ser de $349.303,33 a partir de enero. En caso de confirmarse el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total para quienes perciben el haber mínimo alcanzaría los $419.303,33.
La suba del 2,47% también se reflejará en otras prestaciones del sistema previsional. Los valores quedarían de la siguiente manera:
Además, las asignaciones familiares también recibirán una actualización en sus montos:
Si bien el organismo previsional todavía no publicó el calendario de pagos de enero, una vez que se confirme, los beneficiarios podrán consultar su fecha de cobro, verificar el medio de acreditación y realizar distintos trámites de manera online a través de Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Toda la información oficial y actualizada también estará disponible anses.gob.ar.
Con información de Crónica
