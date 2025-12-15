Central Norte presenta a Bastía

La práctica en el estadio Doctor Luis Guemez marcará el comienzo formal del ciclo del flamante entrenador, que llega con la misión de reordenar al equipo y sentar las bases de un proyecto competitivo de cara a lo que viene en la temporada.

Bastía estará acompañado por Andrés Grande, quien se desempeñará como ayudante de campo, mientras que la preparación física quedará a cargo del profe Juan Manuel “Peka”, completando así el cuerpo técnico que trabajará diariamente con el plantel azabache.

La jornada de hoy servirá para el primer contacto del nuevo cuerpo técnico con los jugadores, en una práctica donde comenzarán a delinearse conceptos de trabajo, evaluación del grupo y planificación deportiva.

En Central Norte se renuevan las expectativas y el ciclo Bastía ya está en marcha, con el silbato listo y la ilusión intacta en el mundo cuervo.