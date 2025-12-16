Villarruel organiza la Labor Parlamentaria para definir comisiones y cronograma de sesiones extraordinarias en paralelo al Presupuesto 2026.
Denuncia contra ATEPSA y Logatto por supuesta maniobra de estafa
El acta paritaria reclamada por el sindicato no figura en los registros de EANA, y la causa apunta a un beneficio económico tras el cambio de gestión kirchnerista.Política16/12/2025
Una investigación judicial que avanza en los tribunales de Comodoro Py involucra a la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), liderado por Paola Barritta, y a la ex presidenta de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) durante el gobierno kirchnerista, Gabriela Logatto, por presuntas maniobras fraudulentas vinculadas a la presentación de un acta paritaria que habría sido utilizada para reclamar un aumento salarial no instrumentado.
De acuerdo con la denuncia penal presentada, ATEPSA interpuso un amparo ante la Justicia laboral para exigir el cumplimiento de un supuesto acuerdo salarial firmado a fines de 2023, cuando Logatto aún estaba al frente de EANA. El gremio sostiene que ese documento establecía un incremento salarial adelantado para los meses de enero, febrero y marzo de 2024, basado en una proyección económica. Sin embargo, según la información aportada en la causa, el aumento no se aplicó a los sueldos de los trabajadores durante el período en que la Logatto permaneció en funciones, hasta abril de 2024.
En aquel momento, el silencio del gremio frente al supuesto incumplimiento generó las primeras sospechas de que la maniobra no tuvo como objetivo la mejora salarial, sino la creación de un instrumento para ser utilizado posteriormente, una vez que la gestión kirchnerista dejara el cargo.
Fuentes oficiales indicaron que el acta paritaria reclamada no figura en los archivos administrativos, legales ni de liquidación de haberes de EANA. El documento no se encuentra actualmente ni habría estado nunca en la empresa, según la denuncia.
La presentación judicial sostiene que la maniobra habría tenido como objetivo la obtención de un beneficio económico de miles de millones de pesos mediante la judicialización del reclamo gremial, apoyado en documentación presuntamente falsa.
En la causa judicial iniciada se investiga si la acción impulsada por ATEPSA y Logatto constituyó una operación fraudulenta para estafar a la empresa estatal.
En estos días se da otra vez un escenario de tensión y amenazas permanentes de paro por parte del gremio, lo que explica también las dificultades para lograr acuerdos con la empresa en los últimos meses. “No estamos frente a un desacuerdo salarial sino ante una operación político-gremial que busca forzar decisiones mediante una maniobra planificada”, afirmaron fuentes del sector.
Otro punto central de la denuncia es el papel de la abogada de ATEPSA, Karina Barreiro, señalada como pieza clave en la estrategia premeditada.
Barreiro es una figura conocida en el ámbito gremial y empresarial: además de su estudio jurídico con sede en Puerto Madero, es propietaria del restaurante La Cabaña, y registra causas laborales en su contra. La Justicia investiga si su intervención complementa el acuerdo que habrían llevado adelante Logatto y Barrita.
Según la denuncia, el acuerdo que el sindicato asegura haber firmado funcionaría como una suerte de “salvavidas” para Logatto y como un instrumento de presión destinado a condicionar a las nuevas autoridades.
La acusación judicial sostiene que la maniobra fue diseñada antes del cambio de gestión y que se activó cuando la conducción kirchnerista dejó la empresa.
La causa quedó a cargo de la Justicia Federal, que deberá determinar si existió una estafa, si el acta reclamada por ATEPSA tiene validez o si se trató de una operación político-gremial para perjudicar a la empresa estatal.
Quién es la líder de ATEPSA
Como anticipó Infobae, la titular de ATEPSA es hija de José Barritta, conocido como “El Abuelo” y ex jefe barrabrava de “La 12” de Boca Juniors, encabeza un entramado familiar y político que se refleja en la estructura de la empresa estatal y el sindicato.
El poder de Barritta se consolidó desde 2016 mediante la incorporación de 7 familiares y allegados a EANA y ATEPSA, incluyendo a su madre, su pareja, su cuñada, medias hermanas y un primo. Todos ocupan cargos con protección sindical y salarios elevados. En noviembre de 2023, la llegada de Milagros Zarco, media hermana de Barritta, completó el grupo familiar en la empresa y el gremio.
Barritta, abogada egresada de la Universidad Nacional de La Matanza y controladora de tránsito aéreo desde 2010, está al frente de ATEPSA desde abril de 2022, cuando ganó las elecciones realizadas en el sindicato con el respaldo del kirchnerismo y del Partido Obrero.
Camacho reconoció que el Gobierno debe “estar más cerca” de la Capital tras las elecciones
El jefe de Gabinete habló sobre tensiones dentro del espacio que conduce Gustavo Sáenz y sostuvo que las diferencias son posibles, pero con límites. También planteó autocrítica por el resultado electoral en la ciudad de Salta.
Obras para Salta: el Gobierno condiciona su apoyo al presupuesto de Nación
El jefe de Gabinete sostuvo que es preferible que Nación tenga presupuesto, pero pidió que incorpore obras “de manera nominal” para Salta. Mencionó proyectos viales, saneamiento en Capital y Cafayate, entre otros.
Sergio Camacho, nuevo jefe de Gabinete: la prioridad es una gestión “eficiente y ágil”
El flamante funcionario, que juró este lunes, dijo que su tarea será coordinar a los ministros, monitorear la gestión y medir el impacto de las políticas “en la gente”. También defendió el achique de secretarías.
El ministro de Economía destacó su honestidad, profesionalismo y rol clave en el equipo económico antes de su regreso al sector privado.
A 72 horas de la marcha, la CGT se reunió con diputados para frenar la reforma laboralPolítica16/12/2025
La central obrera coordinó acciones con legisladores de Primero La Patria y ratificó la movilización del 18 de diciembre contra el proyecto de Javier Milei.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
El Día del Camionero en Argentina se celebra cada 15 de diciembre en homenaje a la fecha de 1967 en que se firmó el primer Convenio Colectivo de Trabajo del sector.
Central Norte presenta a BastíaDeportes15/12/2025
Central Norte inicia una nueva etapa. Adrián “el Polaco” Bastía será presentado como nuevo director técnico del Cuervo y, sin perder tiempo, esta misma tarde conducirá su primer entrenamiento al frente del plantel profesional y al final de la misma será presentado oficialmente
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó las escalas y límites de facturación del Monotributo correspondientes a diciembre de 2025.