Seis de cada diez argentinos ajustaron gastos

Bancos cerrados por las FiestasArgentina16/12/2025
El Banco Central (BCRA) dispuso asueto para los días 24 y 31 de diciembre, medida que afectará la atención presencial en todas las entidades financieras del país.
Un estudio privado reveló que el 62% de los argentinos debió reducir sus gastos diarios durante el último trimestre de 2025.Argentina16/12/2025
Más del 60% de los argentinos ajustaron sus gastos cotidianos en el último mes. El dato se desprende del último informe de la consultora Moiguer, que corresponde al cuarto trimestre de 2025.
En concreto, un 62% de las personas tuvo que reducir gastos de su presupuesto diario y el 50% se quedó sin dinero antes de terminar el mes.
“La situación de los hogares no acompaña el crecimiento de la esperanza, con un consumo que se mantiene restrictivo y un escenario laboral que se complejiza”, advirtieron en la firma.
Es que, según relevaron, las expectativas positivas y la esperanza en el futuro creció: pasó de 33% en el tercer trimestre de este año a 42% en el cuarto trimestre. Sin embargo, las restricciones también aumentaron, de 35% a 37% en el mismo período.
De hecho, uno de los datos más resonantes del estudio tiene que ver con que el 57% de los hogares se encuentran endeudados. Así, se encuentra siete puntos porcentuales por encima del primer trimestre 25.
En ese contexto, el informe también detalla cómo se distribuyen los ajustes dentro de los hogares. Un 23% de los encuestados aseguró que comenzó a recortar gastos en los últimos meses, mientras que otro 18% se mantiene con un nivel de consumo bajo, sin margen para nuevas reducciones. A su vez, el 22% afirmó que ya venía ajustado y que en el último tiempo tuvo que profundizar aún más los recortes para llegar a fin de mes.
Pese al panorama actual, las expectativas hacia adelante muestran una leve mejora. A pocos días de comenzar el 2026, el 53% de las personas espera que su capacidad de compra se expanda, un dato que refleja cierta confianza en el futuro, aunque todavía convive con fuertes limitaciones en el presente y altos niveles de endeudamiento.
Cuáles fueron los gastos que los argentinos más recortaron o cancelaron este año
Cuáles fueron los gastos que los argentinos recortaron o cancelaron en 2025. (Fuente: Moiguer)
En tanto, hubo algunos rubros cuyos gastos los argentinos debieron mantener o incrementar en 2025. Por ejemplo, el uso de transporte público (67%) y el uso de auto o moto propios (51%).
Luego se ubicaron las actividades deportivas, que aumentaron un 46% al igual que los servicios de streaming y por último, el consumo de primeras marcas en alimentos (36%).
Con información de TN
Banco Macro presentó su propuesta de beneficios para las fiestas de Navidad y Año Nuevo, destacando descuentos de hasta el 30% sin tope en indumentaria y jugueterías entre el 18 y el 20 de diciembre.
La Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y la de Biocombustibles (CARBIO) cuestionaron con dureza la adhesión de los trabajadores aceiteros al paro nacional de la CGT del próximo jueves 18.
A partir de enero de 2026, los reportes semanales pasarán a ser mensuales, eliminándose el Formulario 8012 para reducir la carga administrativa de monotributistas y responsables inscriptos.
La jubilación mínima subirá a $349.303 y quienes perciben el haber mínimo recibirán un bono de $70.000, en un refuerzo que busca compensar la inflación.
El Ministerio de Salud de la Nación confirmó 81 nuevos casos de coqueluche (tos convulsa), elevando el total de 2025 a 846 contagios en 21 jurisdicciones.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
El Día del Camionero en Argentina se celebra cada 15 de diciembre en homenaje a la fecha de 1967 en que se firmó el primer Convenio Colectivo de Trabajo del sector.
Central Norte inicia una nueva etapa. Adrián “el Polaco” Bastía será presentado como nuevo director técnico del Cuervo y, sin perder tiempo, esta misma tarde conducirá su primer entrenamiento al frente del plantel profesional y al final de la misma será presentado oficialmente
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó las escalas y límites de facturación del Monotributo correspondientes a diciembre de 2025.