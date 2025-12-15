Licitación de 21 millones para ciberseguridad queda sin adjudicación

El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (EMCO) que a partir de hoy gestiona el vicealmirante Marcelo Dalle Nogare, dejó sin efecto una contratación millonaria para la adecuación de un nuevo edificio destinado al Comando Conjunto de Ciberdefensa (CCCD) y la compra de equipamiento especializado de la actividad ciber.

Se trata de la licitación pública N°72-0001-CPU25, un contrato de 21.850.000 dólares con el propósito de incrementar las capacidades del Comando Conjunto de Ciberdefensa (CCCD), en la actualidad a cargo del general de brigada Luis Guimpel.

El dictamen de la Comisión Evaluadora del Estado Mayor Conjunto se publicó el 2 de diciembre último en el Portal de Compras Públicas Electrónicas de la República Argentina (COMPR.AR) y notificó la desestimación de las propuestas técnico económicas a las 4 empresas que se presentaron al concurso: Emixer S.A., Novared S.A., Servicios Críticos Tesla SRL. y Cytric Solutions Argentina SRL.

Las ofertas de las empresas no cumplieron requisitos de presentarse al acto de apertura en tiempo y forma, es la fórmula extendida que empleó la Comisión Evaluadora.

El paso siguiente sería una resolución del ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti declarando fracasado el procedimiento de selección Nº 72-0001-CPU25; EX-2025-92632130- -APN- DGAYF#EMCO, para la contratación del “Proyecto de incremento de capacidades de Ciberdefensa”

Ámbito pudo saber que la empresa Emixer informó a través de un correo electrónico fechado el 27 de noviembre la “no renovación del mantenimiento de la oferta”. Esa misma decisión comunicó Servicios Críticos Tesla SRL el 2 de diciembre al organismo licitante.

Queda claro que los dos concursantes retiraron sus ofertas momentos antes de que la Comisión Evaluadora emitiera el dictamen dando por tierra con todo el proceso de adjudicación.

En medio del proceso licitatorio la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) registró el 22 de noviembre una denuncia bajo el código EEVY-5.

El texto sostiene que se habría direccionado la adjudicación a empresas preseleccionadas con la ventaja administrativa de haber utilizado el “secreto militar”, herramienta que bloquea el cotejo de valores de referencia en los bienes y servicios ofrecidos.

La venta del predio y la urgencia en encontrar nueva sede

Se llegó a esa instancia licitatoria luego de que el Decreto 950/2024 del gobierno libertario dispusiera la venta de más de 300 propiedades “innecesarias”. El predio del Comando Conjunto de Ciberdefensa ubicado en Puerto Madero se subastó en 34 millones de dólares y resultó ganador el fideicomiso Madero 6.

El EMCO debe mudar el CCCD a una nueva sede operativa con los mismos estándares de ciberseguridad y de paso se preveía renovar equipamiento digital con las licitaciones que ahora quedaron desestimadas.

El traspaso del inmueble al nuevo dueño; Madero 6; tiene fecha límite: marzo de 2026.

El plazo puso en jaque al comandante Guimpel y al flamante titular del Estado Mayor Conjunto, vicealmirante Dalle Nogare tienen que gestionar nuevamente todo el armado de la licitación tanto para la adecuación del nuevo edificio del CCCD como la adquisición de equipamiento digital sin que la maniobra afecte o debilite la capacidad estratégica del país de defender sus activos críticos ante ciberataques. Todo en un lapso de 3 meses.

El predio estaba en la lista de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) desde la gestión de Mauricio Macri.

Llegó a esa situación en 2017 cuando el titular de la Subsecretaría de Ciberdefensa era el arquitecto Jorge Braulio Norverto.

Memoriosos del sector ciber militar aún citan la sorpresa de aquella designación, una persona cuya profesión distaba de las habilidades y competencias que uno supondría para un puesto de alta especialización en sistemas IT.

La estructura administrativa de entonces establecía que el subsecretario de Ciberdefensa dependía de la secretaría de Ciencia, Tecnología y Producción para la Defensa que estaba a cargo de otro arquitecto, Héctor Lostri.

Lostri había pasado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde acumuló cuestionamientos por "incompatibilidad de funciones" al ser asociado a un corredor inmobiliario con negocios en la gestión porteña de Macri.

Fue en ese periodo de convergencia de los arquitectos Lostri-Norverto en una misma línea de dependencia administrativa del ministerio de Defensa que se selló el destino del predio de la avenida de los Italianos que ocupaba el Comando Conjunto de Ciberdefensa (CCCD) y la Subsecretaría de Ciberdefensa en el barrio de Puerto Madero.

La venta del inmueble también fue motivo de una denuncia planteada el 10 de noviembre pasado ante la PIA por presunta irregularidad en el procedimiento de enajenación, omisión de un plan de transición detallado y otras inobservancias de los deberes de funcionario público en máximas autoridades de Defensa (Marcelo Rozas Garay, ex Secretario de Estrategia y Asuntos Militares), del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (brigadier general Xavier Isaac, hoy deja la titularidad del EMCO) y del Comando Conjunto de Ciberdefensa (general Luis Guimpel).