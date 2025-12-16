Fuerte suba del endeudamiento público pese a pagos

Bancos cerrados por las FiestasArgentina16/12/2025
El Banco Central (BCRA) dispuso asueto para los días 24 y 31 de diciembre, medida que afectará la atención presencial en todas las entidades financieras del país.
El stock de deuda pública bruta de la Argentina aumentó USD 3.790 millones durante noviembre, alcanzando un total de USD 445.986 millones.Argentina16/12/2025
A pesar de que el gobierno cumple a rajatabla con los pagos, la deuda pública continuó subiendo en noviembre.
La razón hay que encontrarla en los intereses que se pagan por Bonos, Letras y otros préstamos, que se capitalizan, y los ajustes por inflación.
En noviembre volvió aumentar la deuda pública nacional en US$ 3.790 millones, de acuerdo con los datos oficiales, según supo la Agencia Noticias Argentinas a través de la información de la Secretaría de Finanzas.
La deuda en moneda extranjera disminuyó en US$ 70 millones, pero subió en pesos por un monto equivalente en dólares de US$ 3.860 millones.
En noviembre, la deuda pública nacional bruta subió de US$ 442.196 millones a US$ 445.986 millones.
La deuda en situación de pago normal ascendió a US$ 443.472 millones, casi el total.
La deuda en moneda extranjera es de US$ 250.775 millones y en pesos el equivalente a US$ 192.697 millones.
Esto números no incluyen las obligaciones del Banco Central, provincias y municipios.
La deuda con organismos internacionales suma US$ 94.704 millones, de los cuales US$ 56.771 millones son con el FMI.
El resto corresponde al BID y Banco Mundial, entre otros.
En noviembre, la Administración Central realizó pagos de deuda por el equivalente a US$ 16.754 millones, de los cuales el 93% se efectuó en moneda nacional y el 7% en moneda extranjera.
Del monto total, US$ 15.664 millones se destinaron al pago de capital y US$ 1.090 millones al de intereses.
Esos pagos se financiaron con nueva deuda, quedando un saldo positivo de US$ 1.385 millones.
Pero por la capitalización y los ajustes por inflación de Bonos y Préstamos, quedó un incremento del endeudamiento en US$ 3.790 millones.
El 43,95% de la deuda en situación de pago normal está contraída en moneda local mientras que el 56,55% restante, en moneda extranjera.
Y el 76,5% de la deuda bruta en situación de pago normal corresponde a Títulos y Letras del Tesoro Nacional, el 22,1% a obligaciones con Acreedores Externos Oficiales, el 0,6% corresponde a Adelantos Transitorios y el 0,8% restante a otros instrumentos.
En los últimos 12 meses, el stock de deuda bruta en situación de pago normal disminuyó por el equivalente a US$ 19.027 millones, debido a la contracción de la deuda en moneda extranjera en US$ 3.682 millones y la reducción de las obligaciones en moneda local por un monto equivalente a US$ 15.345 millones.
Con relación a noviembre de 2023, la deuda en situación de pago normal pasó de US$ 423.046 millones a US$ 443.472 millones.
Con información de Noticias Argentinas
El Banco Central (BCRA) dispuso asueto para los días 24 y 31 de diciembre, medida que afectará la atención presencial en todas las entidades financieras del país.
Banco Macro presentó su propuesta de beneficios para las fiestas de Navidad y Año Nuevo, destacando descuentos de hasta el 30% sin tope en indumentaria y jugueterías entre el 18 y el 20 de diciembre.
La Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y la de Biocombustibles (CARBIO) cuestionaron con dureza la adhesión de los trabajadores aceiteros al paro nacional de la CGT del próximo jueves 18.
Un estudio privado reveló que el 62% de los argentinos debió reducir sus gastos diarios durante el último trimestre de 2025.
A partir de enero de 2026, los reportes semanales pasarán a ser mensuales, eliminándose el Formulario 8012 para reducir la carga administrativa de monotributistas y responsables inscriptos.
La jubilación mínima subirá a $349.303 y quienes perciben el haber mínimo recibirán un bono de $70.000, en un refuerzo que busca compensar la inflación.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
El Día del Camionero en Argentina se celebra cada 15 de diciembre en homenaje a la fecha de 1967 en que se firmó el primer Convenio Colectivo de Trabajo del sector.
Central Norte inicia una nueva etapa. Adrián “el Polaco” Bastía será presentado como nuevo director técnico del Cuervo y, sin perder tiempo, esta misma tarde conducirá su primer entrenamiento al frente del plantel profesional y al final de la misma será presentado oficialmente
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó las escalas y límites de facturación del Monotributo correspondientes a diciembre de 2025.