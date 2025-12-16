Fuerte suba del endeudamiento público pese a pagos

El stock de deuda pública bruta de la Argentina aumentó USD 3.790 millones durante noviembre, alcanzando un total de USD 445.986 millones.

Argentina16/12/2025

A pesar de que el gobierno cumple a rajatabla con los pagos, la deuda pública continuó subiendo en noviembre.

La razón hay que encontrarla en los intereses que se pagan por Bonos, Letras y otros préstamos, que se capitalizan, y los ajustes por inflación.

En noviembre volvió aumentar la deuda pública nacional en US$ 3.790 millones, de acuerdo con los datos oficiales, según supo la Agencia Noticias Argentinas a través de la información de la Secretaría de Finanzas.

La deuda en moneda extranjera disminuyó en US$ 70 millones, pero subió en pesos por un monto equivalente en dólares de US$ 3.860 millones.

En noviembre, la deuda pública nacional bruta subió de US$ 442.196 millones a US$ 445.986 millones. 

La deuda en situación de pago normal ascendió a US$ 443.472 millones, casi el total.

Cómo está compuesta

La deuda en moneda extranjera es de US$ 250.775 millones y en pesos el equivalente a US$ 192.697 millones. 

Esto números no incluyen las obligaciones del Banco Central, provincias y municipios.

La deuda con organismos internacionales suma US$ 94.704 millones, de los cuales US$ 56.771 millones son con el FMI. 

El resto corresponde al BID y Banco Mundial, entre otros.

Los pagos que se hicieron

En noviembre, la Administración Central realizó pagos de deuda por el equivalente a US$ 16.754 millones, de los cuales el 93% se efectuó en moneda nacional y el 7% en moneda extranjera.

Del monto total, US$ 15.664 millones se destinaron al pago de capital y US$ 1.090 millones al de intereses.

Esos pagos se financiaron con nueva deuda, quedando un saldo positivo de US$ 1.385 millones. 

Pero por la capitalización y los ajustes por inflación de Bonos y Préstamos, quedó un incremento del endeudamiento en US$ 3.790 millones.

El 43,95% de la deuda en situación de pago normal está contraída en moneda local mientras que el 56,55% restante, en moneda extranjera. 

Y el 76,5% de la deuda bruta en situación de pago normal corresponde a Títulos y Letras del Tesoro Nacional, el 22,1% a obligaciones con Acreedores Externos Oficiales, el 0,6% corresponde a Adelantos Transitorios y el 0,8% restante a otros instrumentos.

En los últimos 12 meses, el stock de deuda bruta en situación de pago normal disminuyó por el equivalente a US$ 19.027 millones, debido a la contracción de la deuda en moneda extranjera en US$ 3.682 millones y la reducción de las obligaciones en moneda local por un monto equivalente a US$ 15.345 millones.

Con relación a noviembre de 2023, la deuda en situación de pago normal pasó de US$ 423.046 millones a US$ 443.472 millones. 

Con  información de Noticias Argentinas

