Aceiteros rechazan el paro de la CGT

El Banco Central (BCRA) dispuso asueto para los días 24 y 31 de diciembre, medida que afectará la atención presencial en todas las entidades financieras del país.
La Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y la de Biocombustibles (CARBIO) cuestionaron con dureza la adhesión de los trabajadores aceiteros al paro nacional de la CGT del próximo jueves 18.Argentina16/12/2025
La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y la Cámara Argentina de Biocombustible (CARBIO) cuestionaron la decisión de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso (FTCIODyARA) de adherir al paro general convocado por la CGT para el próximo 18 de diciembre.
En un comunicado difundido a través de redes sociales, las entidades empresariales expresaron su “sorpresa” y cuestionaron “fuertemente” la medida de fuerza, argumentando que no existen motivos laborales que la justifiquen.
“La industria aceitera se sorprende y cuestiona fuertemente la decisión de la FTCIODyARA de decretar un paro nacional frente a una negociación paritaria que selló la paz social hasta mediados del 2026, tal como sindicatos e industria acordaron; más aún, sin existir un solo reclamo gremial pendiente”, señalaron CIARA y CARBIO.
Las cámaras empresariales sostuvieron que “no hay razones objetivas para decretar el paro” y advirtieron que “todo indica que está motivado por razones políticas ajenas a la industria”.
Ante esta situación, las entidades anunciaron que “se procederán a tomar todas las medidas que establece la ley”.
El conflicto se desata luego de que la FTCIODyARA comunicara mediante una nota formal a las cámaras empresariales su adhesión a la movilización convocada por la CGT, que tendrá su epicentro en Plaza de Mayo y se replicará en localidades y regionales de todo el país.
El gremio aceitero dispuso un paro de 24 horas para el 18 de diciembre, desde las 00:00 hasta las 24:00 horas, con el objetivo de permitir que “todas y todos los compañeros aceiteros y desmotadores” puedan participar de la medida de fuerza activa con movilización.
El sector oleaginoso es clave para la economía argentina, ya que representa una parte significativa de las exportaciones nacionales a través de la producción y comercialización de aceites, harinas y biodiesel derivados principalmente de la soja.
Con información de Noticias Argentinas
