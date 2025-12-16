Banco Macro tiene los mejores beneficios en las fiestas de Navidad y Año Nuevo

Bancos cerrados por las FiestasArgentina16/12/2025
El Banco Central (BCRA) dispuso asueto para los días 24 y 31 de diciembre, medida que afectará la atención presencial en todas las entidades financieras del país.
Banco Macro presentó su propuesta de beneficios para las fiestas de Navidad y Año Nuevo, destacando descuentos de hasta el 30% sin tope en indumentaria y jugueterías entre el 18 y el 20 de diciembre.Argentina16/12/2025
Entre el jueves 18 y el sábado 20 de diciembre en Shoppings, Negocios de Indumentaria, Jugueterías y Vinotecas adheridas, pagando con Tarjetas de Crédito Macro a través de MODO o sin contacto (contactless) desde el celular, se podrá acceder a los siguientes beneficios:
Además, tendrán hasta 6 cuotas sin interés.
Entre el jueves 18 y el sábado 20 de diciembre en locales adheridos de perfumerías y librerías, pagando con Tarjetas de Crédito Macro a través de MODO o sin contacto desde el celular, se podrá acceder a un ahorro del 10%, sin tope y hasta 6 cuotas sin interés.
Entre el 15 y el 24 de diciembre, en comercios adheridos de los siguientes Shoppings será posible contar con un ahorro del 10% pagando con MODO (QR o sin contacto de MODO), pagando con Tarjetas de Débito y Crédito Macro. El tope será de $15.000 por cliente, total promoción.
Salta:
● Alto Noa
● Portal Salta
● Paseo Libertad
CABA:
● Galerías Pacífico.
● Recoleta Urban Mall.
● El Solar Shopping.
Buenos Aires:
● Unicenter.
● TOM (Tortugas Open Mall).
● Terrazas de Mayo.
● Paseo Champagnat.
● Paseo Aldrey -Mar del Plata-.
Córdoba:
● Patio Olmos.
● Nuevocentro Shopping.
● Paseo del Jockey.
● VAS.
Santa Fe:
● Shopping del Siglo.
● Portal Rosario.
● Ribera Shopping.
Mendoza:
● Mendoza Shopping.
● Portal Los Andes.
Patagonia-
● Portal Patagonia: Neuquén.
● Portal Trelew: Chubut.
Tucuman:
● Portal Tucumán: Tucumán.
Además, en todas las heladerías del país, de martes a jueves entre el 23 de diciembre y el 1 de enero de 2026, pagando con Tarjetas de Crédito Visa Macro, en forma exclusiva con MODO o sin contacto desde el celular -MODO NFC, Google Pay y Apple Pay- habrá múltiples beneficios:
ESPECIAL ONLINE | EXCLUSIVO MODO
Hasta el 20 de diciembre pagando con Tarjetas de Débito y Crédito Macro en comercios adheridos de electro, tecnología, home y deco, indumentaria, farmacias y perfumerías habrá 20% de ahorro.
Los topes son los siguientes:
● ELECTRO Y TECNOLOGÍA: $20.000 por cliente, total promoción.
● HOME Y DECO:: $20.000 por cliente, total promoción.
● INDUMENTARIA: $12.000 por cliente, total promoción.
● FARMACIAS Y PERFUMERÍAS: $7.000 por cliente, total promoción.
Finalmente en productos seleccionados y comercios adheridos de Electro hasta el 15 de diciembre, se podrá pagar en hasta 15 cuotas sin interés.
Los comercios adheridos son : 9Z, Banghó, BGH, Bringeri Hogar, Casa del Audio, Castillo Sacifia, Cetrogar, Compracierta, Coppel, D'Ricco, Deventas, Diggit, El Gato, Ferbi, Frávega, Hisense, iPoint, JBL, Kitchenaid, LG, Megatone, Motorola, Musimundo, Naldo, On City, Pardo Hogar, Quint, Radio Sapienza, Remy, Samsung, Smartlife, Sony, Tecnocompro, TiendaMacro, Tienda Claro, Tienda Movistar, Tienda Newsan, Tienda Personal, Tidi, Tuenti, Ultracomb, Vstore, Whirlpool, Xiaomi, y Yelmo.
Para más información hay que ingresar a www.macro.com.ar/fiestas
La Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y la de Biocombustibles (CARBIO) cuestionaron con dureza la adhesión de los trabajadores aceiteros al paro nacional de la CGT del próximo jueves 18.
Un estudio privado reveló que el 62% de los argentinos debió reducir sus gastos diarios durante el último trimestre de 2025.
A partir de enero de 2026, los reportes semanales pasarán a ser mensuales, eliminándose el Formulario 8012 para reducir la carga administrativa de monotributistas y responsables inscriptos.
La jubilación mínima subirá a $349.303 y quienes perciben el haber mínimo recibirán un bono de $70.000, en un refuerzo que busca compensar la inflación.
El Ministerio de Salud de la Nación confirmó 81 nuevos casos de coqueluche (tos convulsa), elevando el total de 2025 a 846 contagios en 21 jurisdicciones.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
El Día del Camionero en Argentina se celebra cada 15 de diciembre en homenaje a la fecha de 1967 en que se firmó el primer Convenio Colectivo de Trabajo del sector.
Central Norte inicia una nueva etapa. Adrián “el Polaco” Bastía será presentado como nuevo director técnico del Cuervo y, sin perder tiempo, esta misma tarde conducirá su primer entrenamiento al frente del plantel profesional y al final de la misma será presentado oficialmente
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó las escalas y límites de facturación del Monotributo correspondientes a diciembre de 2025.