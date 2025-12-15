Dia del Camionero: ¿Por qué se celebra hoy,15 de diciembre?

Este jueves 15 de diciembre se celebra en nuestro país el Día del Camionero, en homenaje a los trabajadores de este estratégico gremio para el país. La fecha tiene su origen en 1967, cuando tuvo lugar la firma del primer Convenio Colectivo de Trabajo que reconocía al sindicato del sector. A pesar de considerarse esa fecha como el Día del Camionero, en realidad la historia de organización gremial y lucha en defensa de las condiciones de trabajo tiene varios años más de historial.

¿Cuándo se creó el Sindicato de Camioneros?

El Sindicato de Camioneros se había creado mucho antes del día que se firmó el primer Convenio Colectivo de Trabajo. El 16 de marzo de 1943 nació la organización gremial con el objetivo de defender las condiciones de trabajo y exigir una remuneración satisfactoria para sus afiliados. Y el 8 de julio de 1955 lograron conseguir la personería gremial, a través de la Resolución Nº 144 del Ministerio de Trabajo y Previsión de la Nación.

Una década más tarde, ocurrió otro hito en la historia de organización gremial de los camioneros: se creó la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Cargas, que hoy agrupa a 200 mil trabajadores en todo el país. Y justamente dos años más tarde, lograron la firma del primer Convenio Colectivo de Trabajo que le da origen al Día del Camionero, como forma de recordar aquel día en que pudieron unificar las condiciones laborales de todos los trabajadores del país.

