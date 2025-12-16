ARCA simplifica el régimen de controladores fiscales

A partir de la Resolución General 5801/2025, publicada este martes 16 de diciembre de 2025, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó el régimen informativo aplicable a los contribuyentes que utilizan controladores fiscales de nueva tecnología.

La norma entrará en vigencia en enero de 2026, e introduce modificaciones clave en el régimen vigente establecido por la RG 3561, eliminando exigencias y homogeneizando criterios.

A partir de ahora, los monotributistas, responsables inscriptos en IVA y exentos deberán presentar ante ARCA de forma mensual y ya no semanal tanto el Formulario 8011 “Reporte Resumen de totales”, así como también el Formulario 8010 “Reporte Cinta Testigo Digital”. Esta obligación rige aunque no se hayan emitido comprobantes o no haya habido movimientos.

Al mismo tiempo, se elimina la obligación de presentar el formulario 8012 para evitar la repetición innecesaria en la carga y almacenamiento de datos.

En ese sentido, los nuevos plazos para la presentación mensual son:

Día 5 del mes siguiente: responsables inscriptos y exentos en IVA.

Día 7 del mes siguiente: monotributistas.

¿El Formularios 8010 puede presentarse en forma semanal?

Sí, aquellos casos de responsables inscriptos que por su volumen de facturación les convenga continuar con la presentación semanal, como por ejemplo las grandes empresas, podrán generarlo con una periodicidad inferior a mensual y presentar la totalidad de la información finalizada al período mensual a informar. Adicionalmente, se permitirá la presentación de este reporte en formato ZIP.

Con información de Ámbito