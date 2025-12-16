Proponen extender por un año más la emergencia hídrica en Salta

La prórroga del estado de Emergencia Hídrica en la provincia de Salta será uno de los temas centrales que abordará la Cámara de Diputados en la sesión ordinaria de este martes.

El proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo, propone extender a partir del 2 de diciembre de 2025 y por el plazo de un año la declaración de emergencia dispuesta originalmente por la Ley 8355. La medida busca sostener herramientas administrativas y presupuestarias para atender la situación hídrica que afecta a distintos puntos del territorio provincial.

La iniciativa aún no cuenta con dictámenes de las comisiones de Obras Públicas, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Hacienda y Presupuesto y Legislación General, por lo que su tratamiento dependerá del avance legislativo previo.