Provincia negó despidos y explicó qué pasará con los contratos

Por Aries, el jefe de Gabinete de Ministros, Sergio Camacho, afirmó que no está previsto el despido de personal en la administración provincial y que la reducción anunciada se enfoca principalmente en la estructura política y administrativa, con menos secretarías y mayor concentración de responsabilidades.

Según explicó, la Provincia no incrementó la cantidad total de empleados, aunque sí se avanzó en la regularización de situaciones laborales en áreas sensibles, como Salud. En ese sentido, indicó que los contratados vinculados al período COVID que tenían una figura “más inestable” pasaron a un esquema de mayor formalidad, como el primer escalón de temporarios.

Camacho también aseguró que no hubo incorporaciones a planta permanente y que la estrategia en la administración centralizada es no reemplazar automáticamente personal que se jubila, salvo que sea imprescindible.