Recolectarán residuos eléctricos y electrónicos en Casa de Gobierno

La Secretaría de Modernización del Estado impulsa una nueva edición de la campaña Recolección RAEE, una iniciativa que busca reunir residuos eléctricos y electrónicos en desuso. La estrategia se realizará este martes 16 de diciembre, en el horario de 9 a 14, en el Centro Cívico Grand Bourg.

El acceso peatonal y vehicular se realizará por la entrada principal, ubicada en proximidad al Banco Macro.

Se busca que los vecinos depositen en este punto de reciclaje los aparatos en desuso , tales como computadoras, teclados, radios, televisores, impresoras, heladeras, microondas, consolas de videojuegos, estéreos, reproductor de casete VHS y demás.

A través de esta iniciativa, el Gobierno provincial promueve y concientiza a la comunidad sobre la importancia de una gestión responsable de los residuos tecnológicos.

Al respecto, el secretario de Modernización, Martín Güemes, expresó que es necesario que la comunidad comprenda cada vez más y mejor el riesgo que implica mezclar este tipo de residuos con los desechos comunes, ya que ello se traduce directamente en contaminación ambiental.

Asimismo, destacó que parte de los elementos recolectados son entregados a establecimientos educativos, donde los estudiantes pueden utilizarlos para aplicar y reforzar sus conocimientos teóricos en talleres prácticos.