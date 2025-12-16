Qué Secretarías se eliminan, fusionan y cuáles se mantienen en el Gobierno

En sus primeras definiciones públicas tras asumir como Jefe de Gabinete de Ministros, Sergio Camacho brindó —en diálogo con Aries—detalles sobre la reestructuración del Ejecutivo provincial y la reducción de secretarías, que —según planteó— apunta a concentrar responsabilidades y mejorar la eficacia del Estado.

En el área que antes correspondía al Ministerio de Infraestructura (hoy reconvertido en la Jefatura de Gabinete), Camacho indicó que desaparece como secretaría el esquema formal, aunque “no así el trabajo” de Planificación. También explicó que el área de Recursos Hídricos pasa a depender de la Jefatura de Gabinete con rango de subsecretaría.

En Educación, señaló que se elimina la Secretaría Administrativa, y que se unifica el trabajo entre la estructura de Ciencia y Técnica y su agencia. En el Ministerio de Gobierno, detalló que quedarán sólo dos secretarías (Gobierno; y Justicia y Derechos Humanos), mientras que otras áreas pasan a depender con rango de subsecretaría.

Camacho también confirmó que se fusionarán estructuras vinculadas a asuntos indígenas, con el objetivo de unificar equipos para ganar efectividad, especialmente en acciones de asistencia directa como el acceso al agua en comunidades. Y ante consultas sobre el deporte, afirmó que la Agencia de Deportes se mantiene por su rol de promoción y acompañamiento de eventos que tienen impacto turístico.