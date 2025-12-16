El Tribunal de Impugnación confirmó la pena de inhabilitación para ejercer cargos públicos y el exintendente Ernesto “Kila” Gonza debería dejar el cargo de concejal que asumió la semana pasada.
Qué Secretarías se eliminan, fusionan y cuáles se mantienen en el Gobierno
El jefe de Gabinete aseguró que el recorte baja de 47/48 a 30 secretarías y precisó cambios en Infraestructura, Educación, Gobierno y el área de asuntos indígenas. También confirmó que la Agencia de Deportes seguirá funcionando.Salta16/12/2025Ivana Chañi
En sus primeras definiciones públicas tras asumir como Jefe de Gabinete de Ministros, Sergio Camacho brindó —en diálogo con Aries—detalles sobre la reestructuración del Ejecutivo provincial y la reducción de secretarías, que —según planteó— apunta a concentrar responsabilidades y mejorar la eficacia del Estado.
En el área que antes correspondía al Ministerio de Infraestructura (hoy reconvertido en la Jefatura de Gabinete), Camacho indicó que desaparece como secretaría el esquema formal, aunque “no así el trabajo” de Planificación. También explicó que el área de Recursos Hídricos pasa a depender de la Jefatura de Gabinete con rango de subsecretaría.
En Educación, señaló que se elimina la Secretaría Administrativa, y que se unifica el trabajo entre la estructura de Ciencia y Técnica y su agencia. En el Ministerio de Gobierno, detalló que quedarán sólo dos secretarías (Gobierno; y Justicia y Derechos Humanos), mientras que otras áreas pasan a depender con rango de subsecretaría.
Camacho también confirmó que se fusionarán estructuras vinculadas a asuntos indígenas, con el objetivo de unificar equipos para ganar efectividad, especialmente en acciones de asistencia directa como el acceso al agua en comunidades. Y ante consultas sobre el deporte, afirmó que la Agencia de Deportes se mantiene por su rol de promoción y acompañamiento de eventos que tienen impacto turístico.
Desde las 15 hasta las 19 horas, los estudiantes exhibirán sus trabajos en distintas disciplinas, poniendo en valor la capacitación y el talento local.
El jefe de Gabinete aseguró que la Provincia no prevé despidos y que no se incorporó personal nuevo. Señaló que contratados COVID pasaron a un esquema más estable y que las vacantes por jubilación, en general, no se cubren.
Buscan que Salta adhiera al régimen de transparencia fiscal en los tickets
Diputados proponen que los consumidores salteños puedan ver discriminados los impuestos provinciales y municipales en facturas y comprobantes.
Proponen extender por un año más la emergencia hídrica en Salta
El Poder Ejecutivo impulsa extender por un año más la emergencia hídrica provincial, vigente desde la Ley 8355 y sus sucesivas prórrogas.
La campaña RAEE se realizará este martes 16 de diciembre, de 9 a 14, en el Centro Cívico Grand Bourg.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
El Día del Camionero en Argentina se celebra cada 15 de diciembre en homenaje a la fecha de 1967 en que se firmó el primer Convenio Colectivo de Trabajo del sector.
Central Norte presenta a BastíaDeportes15/12/2025
Central Norte inicia una nueva etapa. Adrián “el Polaco” Bastía será presentado como nuevo director técnico del Cuervo y, sin perder tiempo, esta misma tarde conducirá su primer entrenamiento al frente del plantel profesional y al final de la misma será presentado oficialmente
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó las escalas y límites de facturación del Monotributo correspondientes a diciembre de 2025.