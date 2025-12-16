Diputados tratarán acuerdos mineros con Catamarca

La Cámara de Diputados de Salta celebrará este martes una nueva sesión ordinaria con un temario que incluye proyectos estratégicos vinculados al desarrollo minero en la región.

Entre los puntos destacados del orden del día figuran dos iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo provincial. La primera propone aprobar el Acuerdo Marco de Facilitación y Fomento del Proyecto Minero “Sal de Oro” entre las provincias de Salta y Catamarca. La segunda impulsa la aprobación del Acuerdo de Facilitación y Fomento del Proyecto Minero “Diablillos – Plata”, también suscripto entre ambas jurisdicciones.

Ambos proyectos apuntan a fortalecer la cooperación interprovincial para el desarrollo de emprendimientos mineros, un sector clave para la economía del norte argentino. Sin embargo, ninguno cuenta aún con dictámenes de las comisiones de Minería, Hacienda y Presupuesto, ni de Legislación General.