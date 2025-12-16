Diputados tratarán acuerdos mineros con Catamarca

La Cámara baja provincial analizará dos proyectos del Poder Ejecutivo vinculados a los emprendimientos mineros “Sal de Oro” y “Diablillos – Plata”.

Salta16/12/2025Ivana ChañiIvana Chañi

16036-salta-y-catamarca-llevaron-adelante-una-inspeccion-tecnica-conjunta-en-el-proyecto-sal-de-oro

La Cámara de Diputados de Salta celebrará este martes una nueva sesión ordinaria con un temario que incluye proyectos estratégicos vinculados al desarrollo minero en la región.

Entre los puntos destacados del orden del día figuran dos iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo provincial. La primera propone aprobar el Acuerdo Marco de Facilitación y Fomento del Proyecto Minero “Sal de Oro” entre las provincias de Salta y Catamarca. La segunda impulsa la aprobación del Acuerdo de Facilitación y Fomento del Proyecto Minero “Diablillos – Plata”, también suscripto entre ambas jurisdicciones.

pbenavidesPaula Benavides fue designada como nueva vocera del Gobierno de Salta

Ambos proyectos apuntan a fortalecer la cooperación interprovincial para el desarrollo de emprendimientos mineros, un sector clave para la economía del norte argentino. Sin embargo, ninguno cuenta aún con dictámenes de las comisiones de Minería, Hacienda y Presupuesto, ni de Legislación General.

Te puede interesar
Lo más visto
bastia central

Central Norte presenta a Bastía

Deportes15/12/2025

Central Norte inicia una nueva etapa. Adrián “el Polaco” Bastía será presentado como nuevo director técnico del Cuervo y, sin perder tiempo, esta misma tarde conducirá su primer entrenamiento al frente del plantel profesional y al final de la misma será presentado oficialmente

Boletín de noticias

Recibí información en tu mail