El Tribunal de Impugnación confirmó la pena de inhabilitación para ejercer cargos públicos y el exintendente Ernesto “Kila” Gonza debería dejar el cargo de concejal que asumió la semana pasada.
Diputados tratarán acuerdos mineros con Catamarca
La Cámara baja provincial analizará dos proyectos del Poder Ejecutivo vinculados a los emprendimientos mineros “Sal de Oro” y “Diablillos – Plata”.Salta16/12/2025Ivana Chañi
La Cámara de Diputados de Salta celebrará este martes una nueva sesión ordinaria con un temario que incluye proyectos estratégicos vinculados al desarrollo minero en la región.
Entre los puntos destacados del orden del día figuran dos iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo provincial. La primera propone aprobar el Acuerdo Marco de Facilitación y Fomento del Proyecto Minero “Sal de Oro” entre las provincias de Salta y Catamarca. La segunda impulsa la aprobación del Acuerdo de Facilitación y Fomento del Proyecto Minero “Diablillos – Plata”, también suscripto entre ambas jurisdicciones.
Ambos proyectos apuntan a fortalecer la cooperación interprovincial para el desarrollo de emprendimientos mineros, un sector clave para la economía del norte argentino. Sin embargo, ninguno cuenta aún con dictámenes de las comisiones de Minería, Hacienda y Presupuesto, ni de Legislación General.
Desde las 15 hasta las 19 horas, los estudiantes exhibirán sus trabajos en distintas disciplinas, poniendo en valor la capacitación y el talento local.
El jefe de Gabinete aseguró que la Provincia no prevé despidos y que no se incorporó personal nuevo. Señaló que contratados COVID pasaron a un esquema más estable y que las vacantes por jubilación, en general, no se cubren.
Qué Secretarías se eliminan, fusionan y cuáles se mantienen en el Gobierno
El jefe de Gabinete aseguró que el recorte baja de 47/48 a 30 secretarías y precisó cambios en Infraestructura, Educación, Gobierno y el área de asuntos indígenas. También confirmó que la Agencia de Deportes seguirá funcionando.
Buscan que Salta adhiera al régimen de transparencia fiscal en los tickets
Diputados proponen que los consumidores salteños puedan ver discriminados los impuestos provinciales y municipales en facturas y comprobantes.
Proponen extender por un año más la emergencia hídrica en Salta
El Poder Ejecutivo impulsa extender por un año más la emergencia hídrica provincial, vigente desde la Ley 8355 y sus sucesivas prórrogas.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
El Día del Camionero en Argentina se celebra cada 15 de diciembre en homenaje a la fecha de 1967 en que se firmó el primer Convenio Colectivo de Trabajo del sector.
Central Norte presenta a BastíaDeportes15/12/2025
Central Norte inicia una nueva etapa. Adrián “el Polaco” Bastía será presentado como nuevo director técnico del Cuervo y, sin perder tiempo, esta misma tarde conducirá su primer entrenamiento al frente del plantel profesional y al final de la misma será presentado oficialmente
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó las escalas y límites de facturación del Monotributo correspondientes a diciembre de 2025.