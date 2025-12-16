El Tribunal de Impugnación confirmó la pena de inhabilitación para ejercer cargos públicos y el exintendente Ernesto “Kila” Gonza debería dejar el cargo de concejal que asumió la semana pasada.
Buscan que Salta adhiera al régimen de transparencia fiscal en los tickets
Diputados proponen que los consumidores salteños puedan ver discriminados los impuestos provinciales y municipales en facturas y comprobantes.Salta16/12/2025Ivana Chañi
Los diputados José Gauffín y Sofía Sierra (MC), del bloque Independencia, impulsan un proyecto de ley para que la provincia de Salta adhiera al Título VII de la Ley Nacional 27.743, que establece el Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor.
La iniciativa propone que en los tickets, facturas y comprobantes fiscales se discrimine el monto correspondiente a los impuestos provinciales, como Ingresos Brutos, y a las tasas municipales que inciden en el precio final de bienes y servicios.
Según se detalla en los fundamentos, el régimen busca brindar mayor información y conciencia fiscal a los consumidores, permitiéndoles conocer el peso real de la carga impositiva. Otras jurisdicciones como la Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, Chubut y Misiones ya adhirieron a esta normativa.
El proyecto no cuenta aún con dictámenes de las comisiones de Hacienda y Presupuesto; PYMES, Defensa del Consumidor y Legislación General.
Desde las 15 hasta las 19 horas, los estudiantes exhibirán sus trabajos en distintas disciplinas, poniendo en valor la capacitación y el talento local.
El jefe de Gabinete aseguró que la Provincia no prevé despidos y que no se incorporó personal nuevo. Señaló que contratados COVID pasaron a un esquema más estable y que las vacantes por jubilación, en general, no se cubren.
Qué Secretarías se eliminan, fusionan y cuáles se mantienen en el Gobierno
El jefe de Gabinete aseguró que el recorte baja de 47/48 a 30 secretarías y precisó cambios en Infraestructura, Educación, Gobierno y el área de asuntos indígenas. También confirmó que la Agencia de Deportes seguirá funcionando.
Proponen extender por un año más la emergencia hídrica en Salta
El Poder Ejecutivo impulsa extender por un año más la emergencia hídrica provincial, vigente desde la Ley 8355 y sus sucesivas prórrogas.
La campaña RAEE se realizará este martes 16 de diciembre, de 9 a 14, en el Centro Cívico Grand Bourg.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
El Día del Camionero en Argentina se celebra cada 15 de diciembre en homenaje a la fecha de 1967 en que se firmó el primer Convenio Colectivo de Trabajo del sector.
Central Norte presenta a BastíaDeportes15/12/2025
Central Norte inicia una nueva etapa. Adrián “el Polaco” Bastía será presentado como nuevo director técnico del Cuervo y, sin perder tiempo, esta misma tarde conducirá su primer entrenamiento al frente del plantel profesional y al final de la misma será presentado oficialmente
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó las escalas y límites de facturación del Monotributo correspondientes a diciembre de 2025.