Buscan que Salta adhiera al régimen de transparencia fiscal en los tickets

Diputados proponen que los consumidores salteños puedan ver discriminados los impuestos provinciales y municipales en facturas y comprobantes.

Salta16/12/2025Ivana ChañiIvana Chañi

Los diputados José Gauffín y Sofía Sierra (MC), del bloque Independencia, impulsan un proyecto de ley para que la provincia de Salta adhiera al Título VII de la Ley Nacional 27.743, que establece el Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor.

La iniciativa propone que en los tickets, facturas y comprobantes fiscales se discrimine el monto correspondiente a los impuestos provinciales, como Ingresos Brutos, y a las tasas municipales que inciden en el precio final de bienes y servicios.

Según se detalla en los fundamentos, el régimen busca brindar mayor información y conciencia fiscal a los consumidores, permitiéndoles conocer el peso real de la carga impositiva. Otras jurisdicciones como la Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, Chubut y Misiones ya adhirieron a esta normativa.

El proyecto no cuenta aún con dictámenes de las comisiones de Hacienda y Presupuesto; PYMES, Defensa del Consumidor y Legislación General. 

