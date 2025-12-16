El Tribunal de Impugnación confirmó la pena de inhabilitación para ejercer cargos públicos y el exintendente Ernesto “Kila” Gonza debería dejar el cargo de concejal que asumió la semana pasada.
Esta semana habrá operativos del Registro Civil en tres barrios capitalinos
Las actividades se realizarán en Cerámica, Floresta Sur y Villa Mitre, con 70 turnos diarios por orden de llegada.Salta16/12/2025
La subsecretaria del Registro Civil, Fernanda Ubiergo, dependiente del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Derechos Humanos, informó que durante esta semana se llevarán adelante distintos operativos en barrios de la capital.
Hoy los operativos se realizarán en la Manzana D, Lote 30 del barrio Cerámica; mañana miércoles 17 las actividades continuarán en Pasaje San Clemente 1775, en el barrio Floresta Sur, finalizando el día jueves 18 de diciembre en el Centro Vecinal de Villa Mitre, ubicado en calle Carmen Salas 1377.
En todos los casos, las actividades comienzan a partir de las 9 de la mañana, con la entrega de 70 turnos por orden de llegada.
Costos y medios de pago
El trámite regular del DNI tiene un costo de $7.500, mientras que la modalidad exprés asciende a $18.500. En cuanto al pasaporte, el trámite común cuesta $70.000 y la versión exprés, $150.000.
Algunos ciudadanos podrán acceder a la exención de pago, de acuerdo con la validación automática que realiza el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) en conjunto con ANSES al momento de iniciar el trámite.
Se recuerda que todos los pagos deben realizarse exclusivamente con tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales.
El jefe de Gabinete aseguró que la Provincia no prevé despidos y que no se incorporó personal nuevo. Señaló que contratados COVID pasaron a un esquema más estable y que las vacantes por jubilación, en general, no se cubren.
Central Norte presenta a BastíaDeportes15/12/2025
Central Norte inicia una nueva etapa. Adrián “el Polaco” Bastía será presentado como nuevo director técnico del Cuervo y, sin perder tiempo, esta misma tarde conducirá su primer entrenamiento al frente del plantel profesional y al final de la misma será presentado oficialmente
