“Más que una victoria de Milei, fue un fracaso del kirchnerismo”, disparó Royón

La senadora nacional electa por Primero los Salteños, Flavia Royón, afirmó en Aries que el resultado de las últimas elecciones “más que una victoria de Milei, fue un fracaso del kirchnerismo”.

“Eso es lo que realmente no podemos permitir: volver al pasado. Tenemos que hablar de futuro, pero de un futuro serio. El presente que tenemos no lo es”, señaló.

Royón sostuvo que el gobierno libertario “ha mostrado poca sensibilidad social” y advirtió que la eliminación de programas de salud, educación y asistencia afecta a los sectores más vulnerables.

“Avanzar sobre las universidades, los medicamentos oncológicos, los fondos para vivienda o el incentivo docente demuestra una mutada del Estado. Es desorientador ver tan poca sensibilidad”, expresó.

La legisladora planteó además que la Argentina necesita un Estado moderno, eficiente y estratégico, pero sin caer en los extremos.