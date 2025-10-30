Javier Milei sumará a todo su Gabinete en pleno esta tarde en la reunión con gobernadores en Casa Rosada. El encuentro es a las 17, en el Salón Eva Perón, en el primer piso de Casa Rosada.
“Más que una victoria de Milei, fue un fracaso del kirchnerismo”, disparó Royón
La senadora nacional electa por Primero los Salteños, Flavia Royón, afirmó en Aries que el resultado de las últimas elecciones “más que una victoria de Milei, fue un fracaso del kirchnerismo”.
“Eso es lo que realmente no podemos permitir: volver al pasado. Tenemos que hablar de futuro, pero de un futuro serio. El presente que tenemos no lo es”, señaló.
Royón sostuvo que el gobierno libertario “ha mostrado poca sensibilidad social” y advirtió que la eliminación de programas de salud, educación y asistencia afecta a los sectores más vulnerables.
“Avanzar sobre las universidades, los medicamentos oncológicos, los fondos para vivienda o el incentivo docente demuestra una mutada del Estado. Es desorientador ver tan poca sensibilidad”, expresó.
La legisladora planteó además que la Argentina necesita un Estado moderno, eficiente y estratégico, pero sin caer en los extremos.
El mandatario bonaerense aseguró que “Milei comete un error” al excluirlo del encuentro en Casa Rosada. “Represento al 40% del país y no me pueden achacar insultos ni maltratos”, afirmó.
El Presidente le pidió a su Gabinete que asista al encuentro para dar una señal de unidad y tener una foto institucional con los jefes provinciales.
Con el escrutinio definitivo, el frente Federales Defendamos La Rioja ganó por un margen mínimo sobre La Libertad Avanza. Las dos bancas se repartieron entre Gabriela Pedrali y Gino Visconti.
Flavia Royón pidió “más pragmatismo y menos chicanas” en la política argentina
La senadora electa reclamó elevar el nivel del debate público y trabajar en un proyecto “serio, sustentable y con mirada a mediano plazo” para el país.
Royón pidió discutir “un proyecto económico sostenible” y una “macroeconomía estable”
La senadora electa sostuvo que el país necesita un Estado que planifique y genere condiciones para el desarrollo privado. Reclamó dejar atrás las chicanas políticas y debatir prioridades reales.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
“La gente ya eligió, ahora quiere que se pongan a trabajar”, advirtió Villada
El ministro salteño llamó a dejar atrás el triunfalismo electoral y enfocarse en resolver los problemas urgentes de la población, como el empleo, los impuestos y las obras públicas.
