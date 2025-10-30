El mandatario bonaerense aseguró que “Milei comete un error” al excluirlo del encuentro en Casa Rosada. “Represento al 40% del país y no me pueden achacar insultos ni maltratos”, afirmó.
Milei suma al Gabinete en pleno a la reunión con los gobernadores
Javier Milei sumará a todo su Gabinete en pleno esta tarde en la reunión con gobernadores en Casa Rosada. El encuentro es a las 17, en el Salón Eva Perón, en el primer piso de Casa Rosada.Política30/10/2025
Milei estará acompañado también por el jefe de ministros, Guillermo Francos, y el asesor Santiago Caputo, además de todos los ministros.
El Gobierno busca con el encuentro de hoy avanzar de cara a los apoyos que necesita para las reformas de segunda generación que se propuso para el próximo tramo del mandato.
Para el encuentro de esta tarde se esperaba que junto al mandatario estuvieran solamente Francos y los ministros de Economía, Luis “Toto” Caputo, y de Interior, Lisandro Catalán, pero esta mañana se decidió ampliar la presencia con los titulares de las carteras de Seguridad, Patricia Bullrich; de Defensa, Luis Petri; de Salud, Mario Lugones; de Capital Humano, Sandra Pettovello; de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
En la reunión también estarán la secretaria General de Presidencia, Karina Milei y el portavoz, Manuel Adorni.
En la Casa Rosada marcaban que si bien creen que se tratará de una reunión de corte más “generalista” y de “consenso”, para acercar posiciones de cara a lo que viene, el apoyo en la discusión por el Presupuesto 2026 sería el tema predominante del encuentro. El presidente aspira a llevarse un primer compromiso de poder avanzar con el proyecto de presupuesto que se debate en la Cámara de Diputados.
La convocatoria de Milei a los gobernadores firmantes del Pacto de Mayo tuvo una buena recepción.
En Casa Rosada calificaron el encuentro como de carácter “fundacional” de “una nueva etapa de diálogo y consenso con los gobernadores”, y resaltaron que Milei se refirió al diálogo con ellos el domingo en su discurso post triunfo electoral y que en menos de dos días se decidió la convocatoria y estará concretada antes de que hayan pasado cuatro jornadas desde esa mención.
El Presidente le pidió a su Gabinete que asista al encuentro para dar una señal de unidad y tener una foto institucional con los jefes provinciales.
