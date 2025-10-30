Javier Milei sumará a todo su Gabinete en pleno esta tarde en la reunión con gobernadores en Casa Rosada. El encuentro es a las 17, en el Salón Eva Perón, en el primer piso de Casa Rosada.
Royón pidió discutir “un proyecto económico sostenible” y una “macroeconomía estable”
La senadora electa sostuvo que el país necesita un Estado que planifique y genere condiciones para el desarrollo privado. Reclamó dejar atrás las chicanas políticas y debatir prioridades reales.
Por Aries, la senadora nacional electa por Primero los Salteños, Flavia Royón, se refirió a la coyuntura política nacional tras las elecciones y consideró que “es lógico que haya cambios en el gabinete”, al tiempo que pidió prudencia y responsabilidad a la dirigencia.
“Ya terminan las especulaciones, ahora hay que ser prudentes. No hay que comerse la curva del exitismo del domingo. Acordémonos lo que pasó con Macri, que le fue muy bien en una elección de medio término y después le fue mal y volvió el kirchnerismo”, sostuvo Royón.
La senadora electa consideró que el momento exige “demostrar logros concretos” y que “ya no se puede culpar al pasado o al Congreso”. En ese sentido, destacó que “ahora el gobierno y los legisladores tienen la responsabilidad de mostrar una hoja de ruta clara”.
“Siempre he sido clara —remarcó—: discutamos prioridades, pero sobre todo discutamos un proyecto sostenible a mediano plazo. Esa es una deuda pendiente que hoy hay que empezar a saldar”, subrayó.
Royón también reclamó un cambio en el “estilo político” y pidió un debate “más respetuoso, sin chicanas ni discursos vacíos”. “Decir que el Estado no crea riqueza es una barbaridad conceptual. Cualquier persona mínimamente formada entiende que un país necesita un Estado que planifique, que cree las condiciones para que el sector privado se desarrolle”, argumentó.
Por último, advirtió que “el simplismo es peligroso” y que “también los legisladores de La Libertad Avanza tienen que mostrar resultados, no solo levantar la mano”.
El mandatario bonaerense aseguró que “Milei comete un error” al excluirlo del encuentro en Casa Rosada. “Represento al 40% del país y no me pueden achacar insultos ni maltratos”, afirmó.
El Presidente le pidió a su Gabinete que asista al encuentro para dar una señal de unidad y tener una foto institucional con los jefes provinciales.
Con el escrutinio definitivo, el frente Federales Defendamos La Rioja ganó por un margen mínimo sobre La Libertad Avanza. Las dos bancas se repartieron entre Gabriela Pedrali y Gino Visconti.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
“La gente ya eligió, ahora quiere que se pongan a trabajar”, advirtió Villada
El ministro salteño llamó a dejar atrás el triunfalismo electoral y enfocarse en resolver los problemas urgentes de la población, como el empleo, los impuestos y las obras públicas.
