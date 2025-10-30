Royón pidió discutir “un proyecto económico sostenible” y una “macroeconomía estable”

Por Aries, la senadora nacional electa por Primero los Salteños, Flavia Royón, se refirió a la coyuntura política nacional tras las elecciones y consideró que “es lógico que haya cambios en el gabinete”, al tiempo que pidió prudencia y responsabilidad a la dirigencia.

“Ya terminan las especulaciones, ahora hay que ser prudentes. No hay que comerse la curva del exitismo del domingo. Acordémonos lo que pasó con Macri, que le fue muy bien en una elección de medio término y después le fue mal y volvió el kirchnerismo”, sostuvo Royón.

La senadora electa consideró que el momento exige “demostrar logros concretos” y que “ya no se puede culpar al pasado o al Congreso”. En ese sentido, destacó que “ahora el gobierno y los legisladores tienen la responsabilidad de mostrar una hoja de ruta clara”.

“Siempre he sido clara —remarcó—: discutamos prioridades, pero sobre todo discutamos un proyecto sostenible a mediano plazo. Esa es una deuda pendiente que hoy hay que empezar a saldar”, subrayó.

Royón también reclamó un cambio en el “estilo político” y pidió un debate “más respetuoso, sin chicanas ni discursos vacíos”. “Decir que el Estado no crea riqueza es una barbaridad conceptual. Cualquier persona mínimamente formada entiende que un país necesita un Estado que planifique, que cree las condiciones para que el sector privado se desarrolle”, argumentó.

Por último, advirtió que “el simplismo es peligroso” y que “también los legisladores de La Libertad Avanza tienen que mostrar resultados, no solo levantar la mano”.