Royón: “No voy a renunciar a mi banca”

La senadora nacional electa por Primero los Salteños, Flavia Royón, desmintió los rumores que la vinculaban con una eventual renuncia a su banca para integrarse al gabinete nacional de Javier Milei.

En diálogo con Aries, Royón fue categórica: “No voy a renunciar a mi banca, bajo ningún punto de vista”, aseguró.

La legisladora electa explicó que, si bien mantiene “un diálogo institucional” con el gobernador Gustavo Sáenz y con el presidente electo, no existe ningún acuerdo político ni posibilidad de ocupar un cargo en el Ejecutivo nacional.

“Escuché ese comentario, me llegó de un medio, pero es mentira. Es un rumor de peluquería. No hay ninguna posibilidad”, sostuvo.

Royón señaló además que la situación política nacional exige “madurez y responsabilidad” y que su rol será trabajar desde el Congreso en los debates que se aproximan.

“En la Argentina de hoy, las reformas son complejas y se deben discutir en el Congreso. Mi compromiso es con Salta y con los salteños”, afirmó.

De esta manera, Royón descartó completamente las versiones sobre su salida antes de asumir y confirmó que asumirá su banca en el Senado de la Nación como representante por Salta.