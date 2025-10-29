Tasas hoy: Plazos Fijos y billeteras virtuales, quién paga más este miércoles

Este miércoles 29 de octubre, bancos y billeteras virtuales actualizaron sus tasas de interés para diferentes alternativas de inversión (plazos fijos, FCI y cuentas remuneradas). Veamos cómo quedaron.

Tasa de interés de Plazos Fijos en principales bancos

Este es el listado de los 9 bancos con mayor volumen de depósitos en pesos, junto con la TNA vigente, disponible para los clientes que realicen un plazo fijo online en pesos a 30 días.

Banco Nación: 39.50 %

Banco Macro: 39.00 %

Banco Ciudad de Buenos Aires: 38.00 %

Banco ICBC: 35.30 %

Banco de la Provincia de Buenos Aires: 34.00 %

Banco Credicoop: 33.00 %

Banco Santander: 32.00 %

Banco BBVA: 32.00 %

Banco Galicia: 31.00 %

Tasa de interés de Plazos Fijos en otros bancos

Estos bancos también informan la TNA de plazo fijo al BCRA:



Banco CMF: 54.00 %

Banco Voii: 54.00 %

Banco Meridian: 52.00 %

Crédito Regional Compañía Financiera: 52.00 %

Banco Bica: 50.00 %

Banco del Sol: 48.00 %

Banco de la Provincia de Córdoba: 46.00 %

REBA Compañía Financiera: 46.00 %

Banco Mariva: 45.00 %

Banco Dino: 42.00 %

Banco Provincia de Tierra del Fuego: 41.00 %

Banco de Corrientes: 40.00 %

Banco del Chubut: 40.00 %

Bibank: 40.00 %

Banco Hipotecario: 38.00 %

Banco Julio: 37.00 %

Banco COMAFI: 35.50 %

Banco Masventas: 35.00 %

¿Cómo simular el rendimiento de un Plazo Fijo?

Si querés ver cuánto ganarías invirtiendo tu plata a plazo fijo banco por banco, podés utilizar el Simulador de Plazos Fijos en pesos. El uso es muy sencillo:

Ingresá al link Simulador de Plazos Fijos en pesos

Indicá el monto a invertir y la cantidad de días

Seleccioná "Calcular" y listo! Vas a ver cuánto te pagaría cada banco.

¿Cuándo conviene hacer un Plazo Fijo?

Conviene hacer un plazo fijo en Argentina cuando busques una inversión de bajo riesgo a corto plazo y quieras proteger tu dinero frente a la inflación, o al menos no sufrir una pérdida significativa del poder adquisitivo.

¿Cuál es el tiempo mínimo para poder retirar el dinero de un Plazo Fijo?

El tiempo mínimo para retirar el dinero de un plazo fijo tradicional en Argentina es de 30 días. En caso que el plazo fijo se constituya por mayor tiempo, se podrá disponer de los fondos una vez cumplido el plazo.

Tasa de interés de billeteras virtuales hoy

Así quedó la Tasa Nominal Anual (TNA) de los rendimientos diarios de las cuentas remuneradas de billeteras virtuales, colocaciones a plazo fijo o FCI.

Naranja X (Cuenta Remunerada) **: 39.00 %

Ualá (Cuenta Remunerada) *: 37.00 %

Cocos (FCI RM): 35.00 %

Prex Argentina (FCI MM): 34.71 %

IEB+ (FCI MM): 32.23 %

Personal Pay (FCI MM): 31.86 %

Mercado Pago (FCI MM): 31.86 %

Lemon Cash (FCI MM): 31.21 %

N1U (FCI MM): 29.82 %

Claro Pay (FCI MM): 29.60 %

Astropay (FCI MM): 26.50 %

LB Finanzas (FCI MM): 25.91 %

* El tope a remunerar es de $1.500.000 depositados.

** El tope a remunerar es de $800.000 depositados.

FCI MM: Fondo Común de Inversión Money Market | FCI RM: Fondo Común de Inversión Renta Mixta

¿Cómo funcionan las cuentas remuneradas?

Las cuentas remuneradas generan intereses diarios sobre el dinero depositado, sin la necesidad de tener que invertirlos y se acreditan a fin de mes, (a diferencia de una caja de ahorro tradicional que prácticamente no otorga rendimientos). Es decir, uno dispone del dinero de forma inmediata, pero a su vez este dinero va generando un interés día a día.

¿Cuál es la ventaja de los Fondos Comunes de Inversión (FCI) vs. Plazos Fijos?

Los Fondos Comunes de Inversión que invierten en instrumentos de renta fija o plazos fijos, tienen un rendimiento muy similar a los Plazos Fijos, pero con una gran diferencia muy valorada por los usuarios:

Ofrecen liquidez inmediata: A diferencia del Plazo Fijo Tradicional, los FCI que invierten en instrumentos de renta fija o plazos fijos permiten retirar el dinero de forma inmediata (dentro del horario bancario) o en un plazo de 24-48 hs, dependiendo de la composición del FCI.

Con información de El Economista