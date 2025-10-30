El peronismo riojano se impuso por menos de mil votos en las legislativas

Javier Milei sumará a todo su Gabinete en pleno esta tarde en la reunión con gobernadores en Casa Rosada. El encuentro es a las 17, en el Salón Eva Perón, en el primer piso de Casa Rosada.
El peronismo riojano respaldado por el gobernador Ricardo Quintela, finalmente, ganó las legislativas del pasado 26 de octubre por solo 782 votos, luego de que se conociera el escrutinio definitivo ayer.
Según los datos finales, el frente Federales Defendamos La Rioja (DLR) obtuvo 90.686 votos, mientras que La Libertad Avanza (LLA) logró 89.804.
No obstante, las dos bancas que se disputaba la provincia para la Cámara de Diputados quedaron divididas entre la peronista Gabriela Pedrali y el libertario Gino Visconti.
Una de las situaciones que llevó a que LLA pusiera el foco en esta provincia está vinculado con la figura de Martín Menem, dado que fue el candidato, sin éxito, para ocupar el puesto de gobernador por su espacio, en el año 2023, y existen posibilidades de que vuelva a postularse en 2027.
Referido a este tema, el legislador provincial electo por LLA y exsecretario administrativo en la Cámara de Diputados, Diego Molina Gómez, sostuvo que, en las próximas elecciones, el candidato a gobernador tiene que volver a ser Menem porque “se puso la campaña al hombro”.
En la misma línea, lo calificó como “líder” del movimiento libertario en la provincia y mostró el apoyo total por parte del espacio.
Por último, para LLA era importante ganar en La Rioja, debido a que Quintela es uno de los gobernadores opositores más críticos del presidente Javier Milei.
Con información de Ámbito
El mandatario bonaerense aseguró que “Milei comete un error” al excluirlo del encuentro en Casa Rosada. “Represento al 40% del país y no me pueden achacar insultos ni maltratos”, afirmó.
El Presidente le pidió a su Gabinete que asista al encuentro para dar una señal de unidad y tener una foto institucional con los jefes provinciales.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
El ministro salteño llamó a dejar atrás el triunfalismo electoral y enfocarse en resolver los problemas urgentes de la población, como el empleo, los impuestos y las obras públicas.
Los aeropuertos Galeão y Santos Dumont operaban este miércoles con normalidad. Aunque se registraban demoras y cancelaciones en el itinerario.
Hoy, miércoles 29 de octubre, el Plazo Fijo que más paga tiene una TNA del 54%. En el ranking de billeteras, Naranja X se mantiene como líder con una cuenta remunerada que rinde el treinta y nueve por ciento.
Racing Club no logró la hazaña y quedó eliminado de la Copa Libertadores al caer en la semifinal ante el Flamengo de Brasil, quien espera al ganador de Palmeiras vs Liga de Quito.