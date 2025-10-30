Javier Milei sumará a todo su Gabinete en pleno esta tarde en la reunión con gobernadores en Casa Rosada. El encuentro es a las 17, en el Salón Eva Perón, en el primer piso de Casa Rosada.
Kicillof cruzó al Gobierno por dejarlo fuera de la reunión con gobernadores
El mandatario bonaerense aseguró que “Milei comete un error” al excluirlo del encuentro en Casa Rosada. “Represento al 40% del país y no me pueden achacar insultos ni maltratos”, afirmó.Política30/10/2025
El gobernador bonaerense cuestionó al Gobierno por dejarlo fuera de la lista de los 20 mandatarios provinciales que visitarán la Casa Rosada. "No me llamaron para decirme 'no te invitamos', se ve que hay una decisión tomada", expresó en declaraciones radiales.
"Sé que el Gobierno está construyendo la foto que les pidieron Trump, Bessent, Bennet. Comete un error el presidente, el Gobierno porque no invitan a algunos gobernadores. Mi intención es intercambiar respetuosamente, seriamente... no me pueden achacar insultos ni maltratos, no lo hice con el presidente, pese a que él lo tiene por deporte, lo hizo con mucha gente, yo soy número fijo para el insulto", agregó Kicillof.
Asimismo, sostuvo que "pasan por alto" que es el gobernador, junto con otros, que representa casi a la mitad del país. "En el caso de la Provincia, al 40%".
"Si van a hablar de temas laborales o fiscales, en ese último caso aportamos el 40% de la recaudación, en temas laborales tenemos 50% de la industria y también las mayores dificultades que produce su programa", aseguró. "Milei comete un error, en septiembre ganamos por una diferencia enorme, me vieron esa noche diciendo 'Presidente, juntémonos a trabajar sobre los problemas', yo hice lo contrario", insistió el gobernador bonaerense.
"Que no estemos de acuerdo y no pueda sentarse a discutir, habla de las limitaciones, los planes que tiene, que tenemos ideas distintas", sumó el gobernador bonaerense y cuestionó: "Tomaron decisiones ilegales, quita de fondos establecidos por ley. Casi todos los gobernadores fuimos a la Corte, hay mucho pendiente".
Sobre el final, Kicillof le pidió a Milei que aprenda a "convivir con las diferencias" aunque aclaró: "Si va a hacer una reunión para pedir votos en el Congreso y no hay resquicio para poder modificar, generar algún punto de acuerdo en algo, tampoco vale la pena ir".
"Los ministros nuestros intentan hablar con sus pares nacionales, tienen esa indicación. Milei tiene un desprecio muy fuerte por el federalismo, la división de poderes: gobernó con decretos y vetos, eso hace a la lectura del resultado electoral que hacen. Me da pena que sea un presidente que no puede aceptar críticas, otras voces, que sean duras pero respetuosas. Nunca le faltamos el respeto", concluyó.
El Presidente le pidió a su Gabinete que asista al encuentro para dar una señal de unidad y tener una foto institucional con los jefes provinciales.
Con el escrutinio definitivo, el frente Federales Defendamos La Rioja ganó por un margen mínimo sobre La Libertad Avanza. Las dos bancas se repartieron entre Gabriela Pedrali y Gino Visconti.
“Más que una victoria de Milei, fue un fracaso del kirchnerismo”, disparó Royón
La senadora nacional electa por Primero los Salteños, Flavia Royón, analizó en Aries los resultados electorales y cuestionó los extremos políticos en el país.
Flavia Royón pidió “más pragmatismo y menos chicanas” en la política argentina
La senadora electa reclamó elevar el nivel del debate público y trabajar en un proyecto “serio, sustentable y con mirada a mediano plazo” para el país.
Royón pidió discutir “un proyecto económico sostenible” y una “macroeconomía estable”
La senadora electa sostuvo que el país necesita un Estado que planifique y genere condiciones para el desarrollo privado. Reclamó dejar atrás las chicanas políticas y debatir prioridades reales.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
“La gente ya eligió, ahora quiere que se pongan a trabajar”, advirtió Villada
El ministro salteño llamó a dejar atrás el triunfalismo electoral y enfocarse en resolver los problemas urgentes de la población, como el empleo, los impuestos y las obras públicas.
Cómo operan los vuelos a Río de Janeiro tras el cierre del aeropuerto por el megaoperativo policialEl Mundo29/10/2025
Los aeropuertos Galeão y Santos Dumont operaban este miércoles con normalidad. Aunque se registraban demoras y cancelaciones en el itinerario.
Hoy, miércoles 29 de octubre, el Plazo Fijo que más paga tiene una TNA del 54%. En el ranking de billeteras, Naranja X se mantiene como líder con una cuenta remunerada que rinde el treinta y nueve por ciento.
No hubo milagro: Flamengo resistió en Avellaneda y dejó a Racing sin final continentalDeportes30/10/2025
Racing Club no logró la hazaña y quedó eliminado de la Copa Libertadores al caer en la semifinal ante el Flamengo de Brasil, quien espera al ganador de Palmeiras vs Liga de Quito.