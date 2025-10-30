Milei sumará a sus ministros a la reunión con los gobernadores

Javier Milei sumará a todo su Gabinete en pleno esta tarde en la reunión con gobernadores en Casa Rosada. El encuentro es a las 17, en el Salón Eva Perón, en el primer piso de Casa Rosada.
Javier Milei sumará a sus ministros a la reunión que mantendrá con gobernadores dialoguistas a las 17. El Presidente les pidió a los integrantes del gabinete que asistan a la reunión para dar una muestra de unidad y para tener una foto amplia. En Nación remarcan la negociación por el Presupuesto 2026 como el eje central.
Se quedan afuera los gobernadores kirchneristas, Axel Kicillof (provincia de Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), y Gustavo Melella (Tierra del Fuego). Francos dijo al respecto, en declaraciones a Radio Rivadavia y Urbana Play: “Tuvimos conversaciones con ministros de Kicillof en varias oportunidades, el gobernador hizo reclamos que desde nuestro punto de vista no corresponden. Qué sentido tienen sentar en la mesa a alguien que no va con vocación de acuerdos, sino de confrontar".
El jefe de Gabinete planteó: “Con muchos de los gobernadores peronistas trabajamos este tiempo, más allá de las diferencias partidarias, conseguimos encontrar acuerdos. Kicillof, como lo planteó Milei, siempre plantea sus diferencias ideológicas, lo entiende el Presidente como perder el tiempo, no vamos a ponernos de acuerdo y perdemos el tiempo".
El mandatario bonaerense aseguró que “Milei comete un error” al excluirlo del encuentro en Casa Rosada. “Represento al 40% del país y no me pueden achacar insultos ni maltratos”, afirmó.
