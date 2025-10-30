Javier Milei sumará a todo su Gabinete en pleno esta tarde en la reunión con gobernadores en Casa Rosada. El encuentro es a las 17, en el Salón Eva Perón, en el primer piso de Casa Rosada.
Flavia Royón pidió “más pragmatismo y menos chicanas” en la política argentina
La senadora electa reclamó elevar el nivel del debate público y trabajar en un proyecto “serio, sustentable y con mirada a mediano plazo” para el país.Política30/10/2025Agustina Tolaba
La senadora nacional electa por Primero los Salteños, Flavia Royón, habló sobre su futura convivencia en el Senado con la dirigente libertaria Emilia Orozco. “Leí declaraciones suyas diciendo que el Estado no crea riqueza, y eso me parece una gran confusión. Imaginate un país sin infraestructura, sin educación, sin ciencia y tecnología. ¿Qué sería Argentina sin YPF, sin desarrollo nuclear, sin biotecnología o sin internet? Todo eso fue impulsado por el Estado”, remarcó.
Royón expresó que ese tipo de afirmaciones reflejan “lo vacío y poco profundo del debate político actual” y consideró que “no existe un país sin Estado”. “El Estado crea las condiciones para que se genere riqueza; si no, lo vamos a sufrir en carne propia”, advirtió.
En la misma línea, defendió la educación y la universidad pública, la ciencia y la tecnología, y pidió dejar atrás las posturas “extremistas”. “Argentina tiene que defender la salud pública, la educación, la universidad pública, la ciencia, las rutas y las condiciones de infraestructura. Eso es una posición razonable y en la que creo”, subrayó.
Finalmente, Royón insistió en la necesidad de avanzar hacia un debate político más constructivo. “A mí me interesa discutir proyectos, no me importa el signo político. Quiero que las cosas comiencen a suceder con un proyecto serio, pragmático y sustentable a mediano plazo. Hace falta más pragmatismo y menos chicana chica”, concluyó.
“Más que una victoria de Milei, fue un fracaso del kirchnerismo”, disparó Royón
La senadora nacional electa por Primero los Salteños, Flavia Royón, analizó en Aries los resultados electorales y cuestionó los extremos políticos en el país.
Royón pidió discutir “un proyecto económico sostenible” y una “macroeconomía estable”
La senadora electa sostuvo que el país necesita un Estado que planifique y genere condiciones para el desarrollo privado. Reclamó dejar atrás las chicanas políticas y debatir prioridades reales.
“La gente ya eligió, ahora quiere que se pongan a trabajar”, advirtió Villada
El ministro salteño llamó a dejar atrás el triunfalismo electoral y enfocarse en resolver los problemas urgentes de la población, como el empleo, los impuestos y las obras públicas.
