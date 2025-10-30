Sáenz evalúa reducir los ministerios y reestructurar el gabinete

Según trascendió, el gobernador Gustavo Sáenz evalúa una modificación en la Ley de Ministerios que implicaría reducir el número de carteras y secretarías. La medida apunta a un esquema más austero y eficiente.

Fuentes cercanas al Ejecutivo provincial confirmaron a Aries que el Gobierno de Salta analiza una reestructuración del gabinete con el objetivo de reducir el número de ministerios y secretarías.

Actualmente, la Ley de Ministerios contempla nueve carteras: Gobierno, Seguridad, Educación, Turismo, Salud, Producción, Economía, Infraestructura y Desarrollo Social. Según lo informado por Aries, la intención sería fusionar áreas y disminuir la estructura de cargos intermedios.

Con el cambio, el Gobierno busca transmitir un mensaje de austeridad. La reestrcuturación busca reducir el gabinete, especialmente en las secretarías que dependen de los ministerios.

 

