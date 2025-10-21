Farmacias celebran la receta digital: más claridad y menos papeles

Por Aries, la presidenta de la Cámara de Farmacias de Salta, Susana Carrasco, resaltó la eficacia de la receta electrónica para agilizar la atención a los pacientes y facilitar la gestión en las farmacias. Según explicó, el sistema, implementado por PAMI desde la pandemia, permite a los afiliados acudir únicamente con su carnet, mientras que el personal de farmacia descarga directamente las recetas del servidor.

Carrasco señaló que esta modalidad no solo acelera la dispensación de medicamentos, sino que también ofrece ventajas económicas a los pacientes. “Tienen la posibilidad de sustituir productos por otros con mejor precio y más accesibles para su bolsillo, y de elegir qué recetas llevar según su capacidad económica”, explicó.

En tanto, IPS comenzó a implementar la receta electrónica este año, lo que, según la representante del sector, ha reducido conflictos comunes derivados de errores en las recetas físicas, como fechas incorrectas, datos incompletos o problemas para interpretar la letra de los médicos.

“La receta digital es un paso previo, pero lo mejor es la receta electrónica, porque permite menos papelerío, mayor claridad en los datos y una dispensación más eficiente para el afiliado”, concluyó Carrasco, destacando que el avance hacia este sistema beneficia tanto a pacientes como a farmacias.