El tabaco salteño reclama reglas claras para regular el vapeo en Argentina

El vicepresidente de Coprotab y dirigente de la Cámara del Tabaco de Salta, Lucio Paz Posse, alertó en Vale Todo por Aries sobre el crecimiento del mercado de vapeadores y dispositivos de tabaco calentado, cuyo ingreso y comercialización en Argentina se encuentran fuera de toda regulación.

Paz Posse señaló que actualmente se estima que más de cuatro millones de personas utilizan estos dispositivos y que el mercado opera de manera completamente informal. “Es peligrosísimo, porque nadie sabe qué está fumando”, indicó.

El dirigente explicó que, al no estar regulados, los vapeadores ingresan al país desde cualquier origen, sin certificación, controles sanitarios ni trazabilidad. “Como es ilegal, nadie controla nada”, sostuvo.

Indicó que muchos productos se fabrican con nicotina sintética de mala calidad, componentes que pueden provocar daños severos en la salud y que ya existen reportes médicos vinculados a su consumo prolongado.

Además, recordó que estos dispositivos no pagan ningún tipo de impuesto, a diferencia del cigarrillo tradicional, donde el 82% del valor es carga fiscal. “Es uno de los motivos por los que se volvió un negocio tan rentable en la informalidad”, agregó.

Paz Posse afirmó que una regulación integral permitiría:

Proteger a los consumidores mediante controles de calidad y trazabilidad,

Evitar el ingreso indiscriminado de productos de riesgo,

Y generar recaudación para el Estado nacional y las provincias.

“Estos productos deberían tener la misma carga impositiva que el cigarrillo”, sostuvo, afirmando que su legalización bajo control estricto evitaría la expansión de un mercado clandestino que crece sin límites.