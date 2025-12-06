Hoy arranca la temporada de verano en los natatorios municipales

La Municipalidad de Salta inaugura este sábado la temporada de verano 2025/2026, habilitando los tres complejos principales: Carlos Xamena, Nicolás Vitale y J. D. Perón.

Salta06/12/2025Ivana ChañiIvana Chañi

Este fin de semana llega un momento especial para los salteños, ya que se inaugura la temporada de verano en los natatorios municipales.

A partir de hoy sábado quedarán habilitados el complejo y balneario Carlos Xamena, el complejo deportivo Nicolás Vitale y el natatorio J. D. Perón.

Las entradas podrán adquirirse en puerta o de manera virtual en el siguiente link a partir de mañana:

http://boleteriadigital.com/natatorios. Las mismas tendrán precios accesibles

El Carlos Xamena y el Nicolás Vitale funcionarán de 12 a 18 los días de semana y de 11 a 18 los fines de semana y feriados.

Mientras que el Perón estará abierto de lunes a viernes de 12 a 18 y los sábados y feriados de 8 a 18, los domingos permanecerá cerrado.

“Esperamos que los salteños vengan a pasar buenos momentos durante el verano. Podrán divertirse, como cada año, en los natatorios del municipio, donde acondicionamos todo para que así sea”, dijo el presidente de la Agencia Salta Deportes, Ezequiel Barraguirre.

Los precios de las entradas serán los siguientes:

  • Perón: $1000 mayores y $800 menores
  • Xamena y Vitale: $800 mayores y $500 menores
  • Personas con discapacidad ingresan gratis con un acompañante

Se aclara que a partir de enero habrá un nuevo precio.

Cabe destacar que:

  • Solo se puede entrar a las piscinas con ropa de baño
  • No se permitirá el ingreso con alcohol
  • No se podrá ingresar con camisetas de equipos del fútbol local
  • No se permitirá el ingreso con animales
  • Los menores deben ingresar sí o sí con un mayor 

