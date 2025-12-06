Hoy arranca la temporada de verano en los natatorios municipales

Tiempo en Salta: qué se espera para este sábado 6 de diciembre
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este sábado chaparrones y tormentas aisladas durante el día, con una máxima estimada en 25°C.
Este fin de semana llega un momento especial para los salteños, ya que se inaugura la temporada de verano en los natatorios municipales.
A partir de hoy sábado quedarán habilitados el complejo y balneario Carlos Xamena, el complejo deportivo Nicolás Vitale y el natatorio J. D. Perón.
Las entradas podrán adquirirse en puerta o de manera virtual en el siguiente link a partir de mañana:
http://boleteriadigital.com/natatorios. Las mismas tendrán precios accesibles
El Carlos Xamena y el Nicolás Vitale funcionarán de 12 a 18 los días de semana y de 11 a 18 los fines de semana y feriados.
Mientras que el Perón estará abierto de lunes a viernes de 12 a 18 y los sábados y feriados de 8 a 18, los domingos permanecerá cerrado.
“Esperamos que los salteños vengan a pasar buenos momentos durante el verano. Podrán divertirse, como cada año, en los natatorios del municipio, donde acondicionamos todo para que así sea”, dijo el presidente de la Agencia Salta Deportes, Ezequiel Barraguirre.
Se aclara que a partir de enero habrá un nuevo precio.
Cabe destacar que:
