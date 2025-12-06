El Gobierno de Salta, a través del Ministerio de Desarrollo Social y con el apoyo de UNICEF Argentina y RELAF, presentó el programa de Padrinazgo y Madrinazgo ante la Justicia y el Ministerio Público.
Competitividad en riesgo en el tabaco: “Un error te deja fuera de juego”, advirtió Paz Posse
En declaraciones a Aries, Lucio Paz Posse explicó que la producción atraviesa un escenario crítico por costos crecientes, falta de competitividad y distorsiones en el Fondo Especial del Tabaco.Salta06/12/2025Ivana Chañi
El dirigente tabacalero Lucio Paz Posse, vicepresidente de Coprotab y referente de la Cámara del Tabaco de Salta, analizó en Vale Todo por Aries el complejo panorama que atraviesa la producción tabacalera en la provincia. Si bien reconoció que los daños climáticos fueron puntuales —con más de 500 hectáreas afectadas por tormentas y granizo en distintas zonas—, aseguró que el principal problema hoy es la competitividad.
“Producir tabaco hoy exige no cometer errores porque te deja fuera de juego”, afirmó al detallar una estructura de costos que se disparó en el último año. Explicó que la energía, “que antes no tenía incidencia”, hoy representa más del 15% del costo por hectárea, mientras que los insumos dolarizados y la mano de obra encarecida colocan al sector en una situación de extrema sensibilidad.
Irregularidades en el Fondo del Tabaco: menos recursos para Salta
Paz Posse advirtió que persisten serias distorsiones en el Fondo Especial del Tabaco (FET). Si bien hubo cambios normativos en 2023, aún existen empresas que “no declaran como corresponde” el valor real de venta de los cigarrillos, lo que disminuye la recaudación destinada a las provincias productoras.
“Esto afecta directamente a la producción y a las provincias tabacaleras, porque no reciben el dinero que deberían recibir”, remarcó, y sostuvo que se está trabajando a nivel institucional para regularizar la situación.
El impacto macroeconómico y la necesidad de reglas claras
Consultado sobre el vínculo con el Gobierno nacional y las perspectivas para 2026, Paz Posse valoró los esfuerzos para estabilizar la macroeconomía, pero advirtió que la apertura de importaciones puede dañar a las economías regionales si no se garantiza igualdad de condiciones.
Explicó que productos elaborados en otros países —como el vino chileno— ingresan sin cargas impositivas que sí pesan sobre la producción nacional. “No hay igualdad de condiciones”, señaló, al describir cómo los impuestos internos, IVA, sellos e ingresos brutos encarecen artificialmente los productos locales.
“Si queremos productos más baratos, debemos dar condiciones para producir barato también en la Argentina”, sostuvo.
Industria paralizada por los costos energéticos
Paz Posse también alertó por el freno en sectores industriales vinculados al agro. Mencionó plantas aceiteras que hoy están paralizadas porque “sale más cara la energía que el rédito del producto”, lo que desalienta la industrialización local y reduce puestos de trabajo.
“Eso implica menos mano de obra calificada y una matriz laboral que se achica”, advirtió.
Un llamado a integrar al interior productivo en la agenda nacional
El dirigente pidió que el Gobierno nacional, junto a provincias y sectores productivos, revise las condiciones de competitividad para todas las actividades del interior. Recordó que la diversidad geográfica de Salta permite producir desde cultivos andinos hasta tropicales, pero para sostener esa matriz es indispensable una política federal activa.
“Cada actividad necesita condiciones de competitividad”, concluyó.
El tabaco salteño reclama reglas claras para regular el vapeo en Argentina
Por Aries, Lucio Paz Posse advirtió por el avance del vapeo ilegal en el país y señaló que el mercado funciona sin controles, sin trazabilidad y sin impuestos.
La Municipalidad de Salta inaugura este sábado la temporada de verano 2025/2026, habilitando los tres complejos principales: Carlos Xamena, Nicolás Vitale y J. D. Perón.
Tiempo en Salta: qué se espera para este sábado 6 de diciembre
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este sábado chaparrones y tormentas aisladas durante el día, con una máxima estimada en 25°C.
Lucha contra el dengue: insisten en el descacharrado como el mejor método de prevenciónSalta05/12/2025
Autoridades sanitarias salteñas consideraron buenos los bajos números registrados en la provincia y atribuyeron ello a las campañas de concientización y descacharrado realizadas hasta el momento.
Habilitaron el tránsito en RN 51Salta05/12/2025
Las tareas realizadas, que incluyeron el rescate de camiones que habían quedado varados, permitieron levantar los cortes que permanecían desde anoche en San Antonio de los Cobres y Campo Quijano.
El piloto argentino Franco Colapinto llegó a Abu Dhabi, la última cita de la temporada 2025 de Fórmula 1, con el objetivo de finalizar con una buena actuación tras un año difícil con Alpine.
La asociación Deuco advirtió que el cambio en el esquema de subsidios energéticos dispuesto por el gobierno de Javier Milei podría generar un fuerte impacto en las tarifas de gas durante el próximo invierno.
Cayó un helicóptero en las canchas de tenis del ex circuito KDT de Palermo: cuatro heridosProvincias05/12/2025
Un helicóptero se desplomó sobre las canchas de tenis del ex KDT. La aeronave sufrió un desperfecto mecánico y el piloto intentó un aterrizaje de emergencia.
Estado de rutas en Salta hoy: tránsito con precaución por alerta de tormentas
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Se recomienda circular con precaución por lloviznas, animales sueltos y obras.
Emergencias hospitalarias y atención prehospitalaria operarán con normalidad; se recomienda acudir a centros de Primer Nivel para casos de baja y mediana complejidad.