Competitividad en riesgo en el tabaco: “Un error te deja fuera de juego”, advirtió Paz Posse

El dirigente tabacalero Lucio Paz Posse, vicepresidente de Coprotab y referente de la Cámara del Tabaco de Salta, analizó en Vale Todo por Aries el complejo panorama que atraviesa la producción tabacalera en la provincia. Si bien reconoció que los daños climáticos fueron puntuales —con más de 500 hectáreas afectadas por tormentas y granizo en distintas zonas—, aseguró que el principal problema hoy es la competitividad.

“Producir tabaco hoy exige no cometer errores porque te deja fuera de juego”, afirmó al detallar una estructura de costos que se disparó en el último año. Explicó que la energía, “que antes no tenía incidencia”, hoy representa más del 15% del costo por hectárea, mientras que los insumos dolarizados y la mano de obra encarecida colocan al sector en una situación de extrema sensibilidad.

Irregularidades en el Fondo del Tabaco: menos recursos para Salta

Paz Posse advirtió que persisten serias distorsiones en el Fondo Especial del Tabaco (FET). Si bien hubo cambios normativos en 2023, aún existen empresas que “no declaran como corresponde” el valor real de venta de los cigarrillos, lo que disminuye la recaudación destinada a las provincias productoras.

“Esto afecta directamente a la producción y a las provincias tabacaleras, porque no reciben el dinero que deberían recibir”, remarcó, y sostuvo que se está trabajando a nivel institucional para regularizar la situación.

El impacto macroeconómico y la necesidad de reglas claras

Consultado sobre el vínculo con el Gobierno nacional y las perspectivas para 2026, Paz Posse valoró los esfuerzos para estabilizar la macroeconomía, pero advirtió que la apertura de importaciones puede dañar a las economías regionales si no se garantiza igualdad de condiciones.

Explicó que productos elaborados en otros países —como el vino chileno— ingresan sin cargas impositivas que sí pesan sobre la producción nacional. “No hay igualdad de condiciones”, señaló, al describir cómo los impuestos internos, IVA, sellos e ingresos brutos encarecen artificialmente los productos locales.

“Si queremos productos más baratos, debemos dar condiciones para producir barato también en la Argentina”, sostuvo.

Industria paralizada por los costos energéticos

Paz Posse también alertó por el freno en sectores industriales vinculados al agro. Mencionó plantas aceiteras que hoy están paralizadas porque “sale más cara la energía que el rédito del producto”, lo que desalienta la industrialización local y reduce puestos de trabajo.

“Eso implica menos mano de obra calificada y una matriz laboral que se achica”, advirtió.

Un llamado a integrar al interior productivo en la agenda nacional

El dirigente pidió que el Gobierno nacional, junto a provincias y sectores productivos, revise las condiciones de competitividad para todas las actividades del interior. Recordó que la diversidad geográfica de Salta permite producir desde cultivos andinos hasta tropicales, pero para sostener esa matriz es indispensable una política federal activa.

“Cada actividad necesita condiciones de competitividad”, concluyó.