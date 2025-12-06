Tiempo en Salta: qué se espera para este sábado 6 de diciembre

Hoy arranca la temporada de verano en los natatorios municipales
La Municipalidad de Salta inaugura este sábado la temporada de verano 2025/2026, habilitando los tres complejos principales: Carlos Xamena, Nicolás Vitale y J. D. Perón.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este sábado chaparrones y tormentas aisladas durante el día, con una máxima estimada en 25°C.Salta06/12/2025Ivana Chañi
Este sábado 6 de diciembre amaneció con 93% de humedad y cielo ligeramente nublado en la ciudad de Salta, según datos del Servicio Meteorológico Nacional. El viento sopla desde el norte a 6 km/h y la visibilidad es de 20 kilómetros.
Para el resto de la jornada, el organismo prevé un día marcado por la inestabilidad. Por la mañana podrían registrarse chaparrones, mientras que hacia la tarde y la noche aumentan las probabilidades de tormentas aisladas. La temperatura mínima prevista es de 16°C y la máxima rondará los 25°C.
El pronóstico extendido indica que la inestabilidad se mantendrá en los próximos días, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones ante posibles precipitaciones.
Autoridades sanitarias salteñas consideraron buenos los bajos números registrados en la provincia y atribuyeron ello a las campañas de concientización y descacharrado realizadas hasta el momento.
Las tareas realizadas, que incluyeron el rescate de camiones que habían quedado varados, permitieron levantar los cortes que permanecían desde anoche en San Antonio de los Cobres y Campo Quijano.
Este martes inicia la renovación para ingresantes a nivel inicial, alumnos que requieran su primera tarjeta y de aquellos que cursen los niveles primario y secundario.
El Registro Civil confirmó guardias de fin de semana largo. Habrá atención para la inscripción de nacimientos y defunciones hasta el lunes.
La Municipalidad detalla atención de cementerios, mercados, recolección de residuos y guardias por el Día de la Inmaculada Concepción.
El piloto argentino Franco Colapinto llegó a Abu Dhabi, la última cita de la temporada 2025 de Fórmula 1, con el objetivo de finalizar con una buena actuación tras un año difícil con Alpine.
El sindicato asegura que habrá “abstención de tareas” en caso de que no sean depositados los sueldos en las líneas que aún no lo hicieron. “Si aparece la plata, salimos a trabajar”, dijo el vocero del gremio.
La asociación Deuco advirtió que el cambio en el esquema de subsidios energéticos dispuesto por el gobierno de Javier Milei podría generar un fuerte impacto en las tarifas de gas durante el próximo invierno.
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Se recomienda circular con precaución por lloviznas, animales sueltos y obras.
Emergencias hospitalarias y atención prehospitalaria operarán con normalidad; se recomienda acudir a centros de Primer Nivel para casos de baja y mediana complejidad.