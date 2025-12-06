Tiempo en Salta: qué se espera para este sábado 6 de diciembre

Este sábado 6 de diciembre amaneció con 93% de humedad y cielo ligeramente nublado en la ciudad de Salta, según datos del Servicio Meteorológico Nacional. El viento sopla desde el norte a 6 km/h y la visibilidad es de 20 kilómetros.

Para el resto de la jornada, el organismo prevé un día marcado por la inestabilidad. Por la mañana podrían registrarse chaparrones, mientras que hacia la tarde y la noche aumentan las probabilidades de tormentas aisladas. La temperatura mínima prevista es de 16°C y la máxima rondará los 25°C.

El pronóstico extendido indica que la inestabilidad se mantendrá en los próximos días, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones ante posibles precipitaciones.