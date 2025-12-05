Lucha contra el dengue: insisten en el descacharrado como el mejor método de prevención

Habilitaron el tránsito en RN 51Salta05/12/2025
Las tareas realizadas, que incluyeron el rescate de camiones que habían quedado varados, permitieron levantar los cortes que permanecían desde anoche en San Antonio de los Cobres y Campo Quijano.
Autoridades sanitarias salteñas consideraron buenos los bajos números registrados en la provincia y atribuyeron ello a las campañas de concientización y descacharrado realizadas hasta el momento.Salta05/12/2025
En ‘No es una tarde cualquiera’ – por Aries – el director de Epidemiología de la Provincia, Francisco García Campos, informó sobre los trabajos que se vienen realizando en la lucha contra el dengue y, en este sentido, advirtió que esta es una época del año bastante riesgosa.
“Nosotros seguimos con la recomendación del descacharrado. Ahora vienen las fiestas y después las vacaciones, por lo que sabemos que hay una suerte de relajamiento, pero nosotros insistimos a la población para que sigan revisando canaletas y demás”, sostuvo el funcionario.
Informó que, hasta el momento, no se han registrado casos de dengue y que, de hecho, la temporada 2025 está cerrando con 180 pacientes estudiados, un número muy bajo.
Para García Campos, gran parte de estos números bajos se explica por el acuerdo celebrado entre las áreas de Salud y Educación.
“Se trabajó muy bien; lo que aprenden los niños en la escuela lo llevan a sus domicilios. Fue una alianza positiva y hay que tenerla en cuenta”, aseguró.
Finalmente, el especialista señaló que en el descacharrado hay una movilización social; no es solo sacar las cosas que no usamos, se trata de jornadas de concientización y ahí radica una de las claves, sostuvo concluyendo.
Cabe destacar que el próximo operativo de descacharrado se llevará adelante en la Universidad Nacional de Salta, los días 9 y 10 de diciembre, mientras que el 11 de diciembre, de 10 a 11:30, habrá una capacitación sobre prevención del dengue en el Microcine de Ingeniería y con la participación de García Campos, funcionarios municipales y especialistas.
Las tareas realizadas, que incluyeron el rescate de camiones que habían quedado varados, permitieron levantar los cortes que permanecían desde anoche en San Antonio de los Cobres y Campo Quijano.
Este martes inicia la renovación para ingresantes a nivel inicial, alumnos que requieran su primera tarjeta y de aquellos que cursen los niveles primario y secundario.
El Registro Civil confirmó guardias de fin de semana largo. Habrá atención para la inscripción de nacimientos y defunciones hasta el lunes.
La Municipalidad detalla atención de cementerios, mercados, recolección de residuos y guardias por el Día de la Inmaculada Concepción.
26 nuevos oficiales subadjutores se incorporaron hoy a la institución tras egresar como Técnicos Superiores en Criminología. Recibieron sus sables y despachos en el Centro de Convenciones.
La provincia refuerza controles de alcoholemia, seguridad en locales de alcohol y pirotecnia, y monitoreo por cámaras para cuidar a turistas y vecinos.
Desde ADIUNSA advirtieron que, a pesar de la medida de fuerza que cumplen los docentes desde el 1 de diciembre – y que culmina el 6 –, el gobierno nacional no ha brindado respuestas al reclamo. Advierten por presupuesto de ajuste en 2026.
El abogado Nicolás Martorell asumió al frente de la Secretaría de Gobierno municipal y Agustina Agolio presidirá las áreas de Turismo, Deportes y Cultura bajo una sola secretaría. Asimismo, Gonzalo Corral juró como nuevo coordinador de la Agencia Cultura Activa.
La Selección Argentina, ubicada en el Bombo 1 como cabeza de serie, conocerá hoy a sus rivales para el Mundial 2026 de 48 equipos. La Albiceleste, que no enfrentará a países de CONMEBOL, buscará un grupo "benévolo".
El sindicato asegura que habrá “abstención de tareas” en caso de que no sean depositados los sueldos en las líneas que aún no lo hicieron. “Si aparece la plata, salimos a trabajar”, dijo el vocero del gremio.
La asociación Deuco advirtió que el cambio en el esquema de subsidios energéticos dispuesto por el gobierno de Javier Milei podría generar un fuerte impacto en las tarifas de gas durante el próximo invierno.