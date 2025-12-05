Lucha contra el dengue: insisten en el descacharrado como el mejor método de prevención

En ‘No es una tarde cualquiera’ – por Aries – el director de Epidemiología de la Provincia, Francisco García Campos, informó sobre los trabajos que se vienen realizando en la lucha contra el dengue y, en este sentido, advirtió que esta es una época del año bastante riesgosa.

“Nosotros seguimos con la recomendación del descacharrado. Ahora vienen las fiestas y después las vacaciones, por lo que sabemos que hay una suerte de relajamiento, pero nosotros insistimos a la población para que sigan revisando canaletas y demás”, sostuvo el funcionario.

Informó que, hasta el momento, no se han registrado casos de dengue y que, de hecho, la temporada 2025 está cerrando con 180 pacientes estudiados, un número muy bajo.

Para García Campos, gran parte de estos números bajos se explica por el acuerdo celebrado entre las áreas de Salud y Educación.

“Se trabajó muy bien; lo que aprenden los niños en la escuela lo llevan a sus domicilios. Fue una alianza positiva y hay que tenerla en cuenta”, aseguró.

Finalmente, el especialista señaló que en el descacharrado hay una movilización social; no es solo sacar las cosas que no usamos, se trata de jornadas de concientización y ahí radica una de las claves, sostuvo concluyendo.

Cabe destacar que el próximo operativo de descacharrado se llevará adelante en la Universidad Nacional de Salta, los días 9 y 10 de diciembre, mientras que el 11 de diciembre, de 10 a 11:30, habrá una capacitación sobre prevención del dengue en el Microcine de Ingeniería y con la participación de García Campos, funcionarios municipales y especialistas.