El entrenador será presentado este viernes en sociedad luego de dirigir la primera práctica, en la que no estuvieron presentes Urzi, Tissera y Abila, quiénes no serán tenidos en cuenta por el DT, que habría apuntado a viejos conocidos de La Ribera.
Franco Colapinto: "Quiero terminar la temporada bien"
El piloto argentino Franco Colapinto llegó a Abu Dhabi, la última cita de la temporada 2025 de Fórmula 1, con el objetivo de finalizar con una buena actuación tras un año difícil con Alpine.Deportes05/12/2025
Llegó la cita final de la 76ª temporada de Fórmula 1. El largo viaje de 24 fechas finalizará el domingo, cuando se baje la bandera de cuadro del GP de Abu Dhabi, que consagrará un campeón entre tres candidatos: Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri. En otra historia completamente diferente a la del trío que se lleva todas las luces del fin de semana emiratí está Franco Colapinto, quien finalizará el año con Alpine con el objetivo de tener una buena actuación en tiempos difíciles y con la mente puesta en 2026.
El argentino es el único piloto de la parrilla actual que no sumó puntos en la temporada. De hecho, su A525 es el único auto que no anotó en el año, porque Jack Doohan lo entregó con cero después de las seis primeras citas. Meterse en la zona de anotación en Yas Marina parece difícil, pero para Colapinto el gran objetivo es tratar de terminar lo mejor posible el año.
“Cuando llegás al final de la temporada siempre tenés un auto con partes que se van armando como pueden. Un piso que es el que hay, parte de uno y parte de otro reparado y no funciona como debe. En el túnel de viento se ve la flexibilidad que tiene el suelo para dar carga aerodinámica y al estar reparado ya no tiene esa flexibilidad. Uno quiere llegar lo mejor posible, pero hay que ser realista, y es lo que hay. Quiero terminar la temporada de la mejor manera posible, pero enfocarme en la que viene que es lo primordial. Ojalá que empecemos bien la temporada 2026, con las ganas de haber aprendido de este año para no repetir los errores y estar enfocado al máximo en todo momento”, dijo el argentino.
Franco Colapinto: "Para 2026 tengo que trabajar para la clasificación"
El argentino contó en Abu Dhabi cuál es el punto que más debe desarrollar para la próxima temporada.
Consultado por ESPN sobre su punto más firme de la temporada, señaló: “Este año está claro que mi fuerte fue en las carreras, ahí es donde estoy confiado. Sé que soy un buen piloto de carreras, con un ritmo fuerte. Sea como sea la qualy, en la carrera estoy competitivo. En qualy este año no me sentí cómodo con el auto. El año pasado tuve bunas clasificaciones. Este año nunca terminé de sentir que hacía una gran vuelta ni me sentí 100% conforme como el año pasado con Williams y esa es la confianza que te da el auto. Tengo que trabajar en la clasificación, cuando el auto y yo estemos más conectados y yo me sienta más cómodo será más fácil. Eso generará consistencia”.
Para cerrar, Colapinto eligió el mejor y peor momento del año: “Me quedo con la carrera de México y Argentina con todos los fanáticos, son las carreras que más se esperan en la temporada. Y me arrepiento de no haber trabajado con mi psicólogo en un momento sentí que estaba bien y lo necesitaba. Fue un error mí, me di cuenta, pero ya era un poco tarde”.
Con información de ESPN
Los cuartos de final del Torneo Clausura bajaron su persiana. Con cuatro equipos en competencia, la alerta está en las piezas que no estarán a disposición en los partidos cumbre
La FIFA ha anunciado una iniciativa sin precedentes junto con la empresa LEGO Group de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. La innovadora colaboración busca trasladar aún más creatividad y diversión al mundo del fútbol con una iniciativa para aficionados de todas las edades y todos los rincones del planeta.
Triunfazo de Salta en La Rioja, frente a Fusión Riojana, por 87-80. De esta manera el equipo salteño se ubica en la segunda posición de la Conferencia Norte en La Liga Argentina. Este sábado tendrá otro duro encuentro, también en La Rioja, con otro de los punteros: Amancay, desde las 22.
Liderada por el Departamento de Estado de EE. UU., la iniciativa brinda a los poseedores de entradas acceso a citas prioritarias para entrevistas de visa antes del torneo.
El programa incluirá actuaciones del maestro Andrea Bocelli, Village People y del célebre Robbie Williams, acompañados por la talentosa y galardonada Nicole Scherzinger
Simeone defendió a Julián y se rindió ante Raphinha: "No entiendo cómo no ganó el Balón de Oro"Deportes03/12/2025
Barcelona venció a Atlético de Madrid 3-1 en el Spotify Camp Nou, por la Fecha 14 de LaLiga. El equipo Culé obtuvo tres puntos claves para afirmarse en la cima del torneo español, mientras que los de Simeone quedó en la cuarta posición.
La fecha coincide con el Día de Santa Bárbara, considerada la patrona de los mineros. Argentina ha experimentado un gran desarrollo en el sector, siendo hoy un productor clave de litio, plata, oro y cobre.
Licencia digital: cómo funcionará la retención automática por alcoholemia
Los conductores positivos en controles de alcoholemia verán suspendida su licencia directamente en la app Mi Argentina, informó la Dirección General de Seguridad Vial.
Salta busca consolidar sus Vinos de Altura en los mercados internacionales
Gustavo Sáenz se reunió con Wines of Argentina para fortalecer la exportación y el turismo vitivinícola de la provincia.
Desde ADIUNSA advirtieron que, a pesar de la medida de fuerza que cumplen los docentes desde el 1 de diciembre – y que culmina el 6 –, el gobierno nacional no ha brindado respuestas al reclamo. Advierten por presupuesto de ajuste en 2026.