Franco Colapinto: "Quiero terminar la temporada bien"

Llegó la cita final de la 76ª temporada de Fórmula 1. El largo viaje de 24 fechas finalizará el domingo, cuando se baje la bandera de cuadro del GP de Abu Dhabi, que consagrará un campeón entre tres candidatos: Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri. En otra historia completamente diferente a la del trío que se lleva todas las luces del fin de semana emiratí está Franco Colapinto, quien finalizará el año con Alpine con el objetivo de tener una buena actuación en tiempos difíciles y con la mente puesta en 2026.

El argentino es el único piloto de la parrilla actual que no sumó puntos en la temporada. De hecho, su A525 es el único auto que no anotó en el año, porque Jack Doohan lo entregó con cero después de las seis primeras citas. Meterse en la zona de anotación en Yas Marina parece difícil, pero para Colapinto el gran objetivo es tratar de terminar lo mejor posible el año.

“Cuando llegás al final de la temporada siempre tenés un auto con partes que se van armando como pueden. Un piso que es el que hay, parte de uno y parte de otro reparado y no funciona como debe. En el túnel de viento se ve la flexibilidad que tiene el suelo para dar carga aerodinámica y al estar reparado ya no tiene esa flexibilidad. Uno quiere llegar lo mejor posible, pero hay que ser realista, y es lo que hay. Quiero terminar la temporada de la mejor manera posible, pero enfocarme en la que viene que es lo primordial. Ojalá que empecemos bien la temporada 2026, con las ganas de haber aprendido de este año para no repetir los errores y estar enfocado al máximo en todo momento”, dijo el argentino.

Franco Colapinto: "Para 2026 tengo que trabajar para la clasificación"

El argentino contó en Abu Dhabi cuál es el punto que más debe desarrollar para la próxima temporada.

Consultado por ESPN sobre su punto más firme de la temporada, señaló: “Este año está claro que mi fuerte fue en las carreras, ahí es donde estoy confiado. Sé que soy un buen piloto de carreras, con un ritmo fuerte. Sea como sea la qualy, en la carrera estoy competitivo. En qualy este año no me sentí cómodo con el auto. El año pasado tuve bunas clasificaciones. Este año nunca terminé de sentir que hacía una gran vuelta ni me sentí 100% conforme como el año pasado con Williams y esa es la confianza que te da el auto. Tengo que trabajar en la clasificación, cuando el auto y yo estemos más conectados y yo me sienta más cómodo será más fácil. Eso generará consistencia”.

Para cerrar, Colapinto eligió el mejor y peor momento del año: “Me quedo con la carrera de México y Argentina con todos los fanáticos, son las carreras que más se esperan en la temporada. Y me arrepiento de no haber trabajado con mi psicólogo en un momento sentí que estaba bien y lo necesitaba. Fue un error mí, me di cuenta, pero ya era un poco tarde”.

Con información de ESPN