Salta lanza programa de Padrinazgo y Madrinazgo para niños sin cuidados parentales

El tabaco salteño reclama reglas claras para regular el vapeo en Argentina
Por Aries, Lucio Paz Posse advirtió por el avance del vapeo ilegal en el país y señaló que el mercado funciona sin controles, sin trazabilidad y sin impuestos.
El Gobierno de Salta, a través del Ministerio de Desarrollo Social y con el apoyo de UNICEF Argentina y RELAF, presentó el programa de Padrinazgo y Madrinazgo ante la Justicia y el Ministerio Público.Salta06/12/2025
Autoridades de la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de Salta junto a referentes de la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar (RELAF) y con el apoyo de UNICEF Argentina encabezaron hoy la presentación ante referentes de la Corte de Justicia; el Poder Judicial y el Ministerio Público del programa de Padrinazgo y Madrinazgo.
Se trata de una política pública que podrá ampliar las formas de vinculación de un total de 120 chicas y chicos que hoy residen en hogares de cuidado y cuentan con la declaración de adoptabilidad administrativa. Lo que representa que se han agotado las posibilidades de su reinserción al entorno familiar de origen.
La guía presentada es una herramienta para la gestión de las prácticas de padrinazgo/madrinazgo de niños, niñas y adolescentes en cuidado alternativo, a cargo de los equipos técnicos de la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia del Ministerio de Desarrollo Social. Es un instrumento que se ha desarrollado en el marco de un proceso de construcción de una política pública para la garantía del derecho a la convivencia familiar y comunitaria de niños privados de cuidado parental o en riesgo de encontrarse en esa situación.
Según establece este instrumento: un padrino, madrina o familia de padrinazgo/madrinazgo es una figura de apoyo, de referencia y sostén que acompaña, de distintas formas (según el tipo de padrinazgo/madrinazgo), a niñas y niños en cuidados alternativos, en dispositivos proteccionales, en familias solidarias o en familia ampliada o con referente afectivo con el fin de promover el ejercicio de sus derechos, su bienestar integral, la construcción de un proyecto de vida y el desarrollo de su autonomía progresiva desde un enfoque de derechos humanos de la niñez, con énfasis en el derecho a la convivencia familiar y comunitaria. Los tres tipos de padrinazgo/ madrinazgo que se implementarán próximamente en Salta tienen en común la responsabilidad y disponibilidad para formar y sostener un vínculo con un NNA, el que puede adquirir distintas características según el tipo de padrinazgo/madrinazgo: afectivo, económico o de servicios.
En cumplimiento con la federalización de las políticas públicas, participaron también de este encuentro referentes de las Delegaciones Regionales que la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia impulsa en Tartagal, Metán, Rosario de la Frontera y Orán. Como autoridad de la Secretaría participó Carina Iradi en compañía del subsecretario de Niñez y Familia, Cristian López Traficando; la coordinadora de la Secretaría, Nair Martínez; la directora general de Niñez, Adolescencia y Familia, Rosario Reales; la directora de Sistemas Alternativos, Graciela Marañón; la jefa del programa Familias Solidarias, Rosana Bonillo; directivos y profesionales de esta área gubernamental.
Por parte de RELAF participó de manera presencial su Directora General, Matilde Luna. Representó a la Corte de Justicia de Salta la vicepresidenta segunda, Adriana Rodríguez Faraldo y; en representación del Ministerio Público asistió la coordinadora, María Isabel Rodríguez Virgili. Se hicieron partícipes también actores de ambas instituciones.
Por Aries, Lucio Paz Posse advirtió por el avance del vapeo ilegal en el país y señaló que el mercado funciona sin controles, sin trazabilidad y sin impuestos.
En declaraciones a Aries, Lucio Paz Posse explicó que la producción atraviesa un escenario crítico por costos crecientes, falta de competitividad y distorsiones en el Fondo Especial del Tabaco.
La Municipalidad de Salta inaugura este sábado la temporada de verano 2025/2026, habilitando los tres complejos principales: Carlos Xamena, Nicolás Vitale y J. D. Perón.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este sábado chaparrones y tormentas aisladas durante el día, con una máxima estimada en 25°C.
Autoridades sanitarias salteñas consideraron buenos los bajos números registrados en la provincia y atribuyeron ello a las campañas de concientización y descacharrado realizadas hasta el momento.
Las tareas realizadas, que incluyeron el rescate de camiones que habían quedado varados, permitieron levantar los cortes que permanecían desde anoche en San Antonio de los Cobres y Campo Quijano.
El piloto argentino Franco Colapinto llegó a Abu Dhabi, la última cita de la temporada 2025 de Fórmula 1, con el objetivo de finalizar con una buena actuación tras un año difícil con Alpine.
La asociación Deuco advirtió que el cambio en el esquema de subsidios energéticos dispuesto por el gobierno de Javier Milei podría generar un fuerte impacto en las tarifas de gas durante el próximo invierno.
Un helicóptero se desplomó sobre las canchas de tenis del ex KDT. La aeronave sufrió un desperfecto mecánico y el piloto intentó un aterrizaje de emergencia.
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Se recomienda circular con precaución por lloviznas, animales sueltos y obras.
Emergencias hospitalarias y atención prehospitalaria operarán con normalidad; se recomienda acudir a centros de Primer Nivel para casos de baja y mediana complejidad.