Salta lanza programa de Padrinazgo y Madrinazgo para niños sin cuidados parentales

Autoridades de la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de Salta junto a referentes de la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar (RELAF) y con el apoyo de UNICEF Argentina encabezaron hoy la presentación ante referentes de la Corte de Justicia; el Poder Judicial y el Ministerio Público del programa de Padrinazgo y Madrinazgo.

Se trata de una política pública que podrá ampliar las formas de vinculación de un total de 120 chicas y chicos que hoy residen en hogares de cuidado y cuentan con la declaración de adoptabilidad administrativa. Lo que representa que se han agotado las posibilidades de su reinserción al entorno familiar de origen.

La guía presentada es una herramienta para la gestión de las prácticas de padrinazgo/madrinazgo de niños, niñas y adolescentes en cuidado alternativo, a cargo de los equipos técnicos de la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia del Ministerio de Desarrollo Social. Es un instrumento que se ha desarrollado en el marco de un proceso de construcción de una política pública para la garantía del derecho a la convivencia familiar y comunitaria de niños privados de cuidado parental o en riesgo de encontrarse en esa situación.

Según establece este instrumento: un padrino, madrina o familia de padrinazgo/madrinazgo es una figura de apoyo, de referencia y sostén que acompaña, de distintas formas (según el tipo de padrinazgo/madrinazgo), a niñas y niños en cuidados alternativos, en dispositivos proteccionales, en familias solidarias o en familia ampliada o con referente afectivo con el fin de promover el ejercicio de sus derechos, su bienestar integral, la construcción de un proyecto de vida y el desarrollo de su autonomía progresiva desde un enfoque de derechos humanos de la niñez, con énfasis en el derecho a la convivencia familiar y comunitaria. Los tres tipos de padrinazgo/ madrinazgo que se implementarán próximamente en Salta tienen en común la responsabilidad y disponibilidad para formar y sostener un vínculo con un NNA, el que puede adquirir distintas características según el tipo de padrinazgo/madrinazgo: afectivo, económico o de servicios.

En cumplimiento con la federalización de las políticas públicas, participaron también de este encuentro referentes de las Delegaciones Regionales que la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia impulsa en Tartagal, Metán, Rosario de la Frontera y Orán. Como autoridad de la Secretaría participó Carina Iradi en compañía del subsecretario de Niñez y Familia, Cristian López Traficando; la coordinadora de la Secretaría, Nair Martínez; la directora general de Niñez, Adolescencia y Familia, Rosario Reales; la directora de Sistemas Alternativos, Graciela Marañón; la jefa del programa Familias Solidarias, Rosana Bonillo; directivos y profesionales de esta área gubernamental.

Por parte de RELAF participó de manera presencial su Directora General, Matilde Luna. Representó a la Corte de Justicia de Salta la vicepresidenta segunda, Adriana Rodríguez Faraldo y; en representación del Ministerio Público asistió la coordinadora, María Isabel Rodríguez Virgili. Se hicieron partícipes también actores de ambas instituciones.