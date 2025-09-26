El presidente de la Sociedad Rural Salteña señaló que el agro es clave para sostener la economía en tiempos de crisis, pero cuestionó que el Estado solo lo valore cuando necesita divisas urgentes.
Leavy pide que la quita de retenciones beneficie a productores, no a exportadores
El senador nacional y candidato a renovar su banca por el Partido de la Victoria defendió un proyecto propio en el Senado para eliminarlas y destinar más recursos al productor.Cara a Cara26/09/2025Ivana Chañi
El senador nacional Sergio "Oso" Leavy, candidato a renovar su banca en la Cámara Alta por el Partido de la Victoria en las elecciones de octubre, cuestionó la política actual de retenciones y advirtió que las medidas recientes del Gobierno solo favorecieron a grandes exportadoras en perjuicio de los productores.
“Fue un error la 125. Si se hubiese implementado, hoy los productores tendrían menos retenciones, porque eran proporcionales”, señaló Leavy en diálogo con el periodista Mario Ernesto Peña en Cara a Cara. Y agregó que “perdonarle retenciones por un día a las exportadoras no benefició a ningún productor, que siempre tiene más necesidades que una empresa que especula”.
El legislador aseguró que en ese esquema “se le regaló un 33% a una empresa en un solo día” y explicó que, al momento de la liquidación, “a los productores les descontaron ese porcentaje sin ninguna ventaja concreta para ellos”.
En ese marco, Leavy recordó que presentó un proyecto en el Senado para eliminar las retenciones al campo. “Estas fueron creadas para financiar la obra pública. Al principio, la Nación se quedaba con el 50% y la Provincia con el otro 50%, que debía distribuirse en parte a los municipios. Así se hacían cloacas, pavimento y distintas obras. Hoy, con cero obra pública, no tiene sentido mantenerlas”, sostuvo.
Finalmente, planteó que la clave para aumentar la recaudación no está en ajustar sobre el sector productivo sino en “producir más, fomentar la industria nacional, generar trabajo y apoyar a las economías regionales”.
Figueroa: “Estamos esperanzados pero estamos viviendo las contracciones previas al parto”Cara a Cara26/09/2025
El presidente de la Sociedad Rural Salteña comparó las reformas en marcha con “contracciones dolorosas” pero necesarias para que nazca un país distinto, con el agro como aliado estratégico.
El candidato sostuvo que la ciudadanía está priorizando legisladores que garanticen la llegada de fondos y proyectos comprometidos por Nación.
A continuación compartimos editorial del periodista Mario Ernesto Peña, en el programa Cara a Cara.
“Más de lo mismo”: Camacho cuestionó la ausencia de referentes libertarios en Salta
El ministro de Infraestructura se preguntó por qué el oficialismo nacional no tiene representación clara en la provincia y advirtió sobre la falta de federalismo.
Camacho: “A ningún gobierno le importó el norte profundo, es hora que las provincias despierten”
El ministro de Infraestructura de Salta criticó el centralismo porteño y destacó el rol del gobernador Gustavo Sáenz en la defensa de los intereses provinciales.
Gimnasia y Tiro se presenta ante Atlanta por la penúltima fecha de la Primera NacionalDeportes25/09/2025
Gimnasia y Tiro se prepara para uno de los partidos más importantes de la fase regular de la Primera Nacional 2025: recibirá a Atlanta por la fecha 33 (penúltima) del torneo. El choque será este viernes a las 22:00 horas en el Estadio El Gigante del Norte de Salta. Árbitro para el choque entre "albos" y "bohemios" :Bruno Amiconi
“Los plazos ya se vencieron”: preocupa la postergación en la elección del Defensor del Pueblo
El abogado constitucionalista Sebastián Aguirre Astigueta señaló que el proceso se encuentra en suspenso pese a los cronogramas establecidos. "Se empieza a desvirtuar la institución" sostuvo.
El "santo" sigue avanzando en su proyecto de modernización y ampliación de infraestructura deportiva. a dirigencia convocó a los socios a una reunión, donde se anunciará la construcción de canchas de fútbol 5 y canchas de pádel, con el objetivo de ofrecer nuevas alternativas recreativas para los afiliados.
“Nadie pone el foco en los violadores”: alarma por red de explotación de menores en Salta
La presidenta de Volviendo a Casa denunció la mínima atención mediática, pidió foco en los responsables del abuso que están siendo investigados por la justicia federal "para evitar filtraciones".
"No son culpables": el duro reclamo a la Justicia de la madre de Jimena Salas
Cristina García, madre de Jimena Salas, sorprendió en el juicio al pedir la liberación de los hermanos Saavedra, a quienes no consideró culpables. Criticó la investigación y advirtió que, tras ocho años, la causa sigue sin respuestas.