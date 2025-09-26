Leavy pide que la quita de retenciones beneficie a productores, no a exportadores

El senador nacional Sergio "Oso" Leavy, candidato a renovar su banca en la Cámara Alta por el Partido de la Victoria en las elecciones de octubre, cuestionó la política actual de retenciones y advirtió que las medidas recientes del Gobierno solo favorecieron a grandes exportadoras en perjuicio de los productores.

“Fue un error la 125. Si se hubiese implementado, hoy los productores tendrían menos retenciones, porque eran proporcionales”, señaló Leavy en diálogo con el periodista Mario Ernesto Peña en Cara a Cara. Y agregó que “perdonarle retenciones por un día a las exportadoras no benefició a ningún productor, que siempre tiene más necesidades que una empresa que especula”.

El legislador aseguró que en ese esquema “se le regaló un 33% a una empresa en un solo día” y explicó que, al momento de la liquidación, “a los productores les descontaron ese porcentaje sin ninguna ventaja concreta para ellos”.

En ese marco, Leavy recordó que presentó un proyecto en el Senado para eliminar las retenciones al campo. “Estas fueron creadas para financiar la obra pública. Al principio, la Nación se quedaba con el 50% y la Provincia con el otro 50%, que debía distribuirse en parte a los municipios. Así se hacían cloacas, pavimento y distintas obras. Hoy, con cero obra pública, no tiene sentido mantenerlas”, sostuvo.

Finalmente, planteó que la clave para aumentar la recaudación no está en ajustar sobre el sector productivo sino en “producir más, fomentar la industria nacional, generar trabajo y apoyar a las economías regionales”.