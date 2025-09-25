Gimnasia y Tiro se presenta ante Atlanta por la penúltima fecha de la Primera Nacional

Gimnasia y Tiro se prepara para uno de los partidos más importantes de la fase regular de la Primera Nacional 2025: recibirá a Atlanta por la fecha 33 (penúltima) del torneo. El choque será este viernes a las 22:00 horas en el Estadio El Gigante del Norte de Salta. Árbitro para el choque entre "albos" y "bohemios" :Bruno Amiconi

Deportes25/09/2025

Gimnasia y Tiro afrontará este fin de semana un nuevo desafío en la Primera Nacional, cuando se mida frente a Atlanta por la penúltima fecha de la fase regular del certamen.

El “Albo” tendrá una baja sensible en ofensiva: Renzo Reynaga no podrá estar presente al haber llegado al límite de 5 tarjetas amarillas, por lo que el entrenador deberá rearmar el ataque para este compromiso clave.

El equipo salteño buscará sumar puntos importantes que le permitan afianzarse en la tabla de posiciones y llegar con mejores expectativas a la última jornada. El encuentro tendrá un valor clave no solo para cerrar de la mejor manera la fase regular, sino también para sostener las aspiraciones del “Albo” en la competencia.

Cómo llegan los equipos

Gimnasia y Tiro

Viene de caer 0-2 frente a Colegiales en la fecha pasada.
En las últimas 4 fechas: 2 victorias, 1 empate y 1 derrota.
Convirtió 7 goles y recibió 5 en ese tramo.
Mantiene sus aspiraciones de meterse entre los puestos de privilegio, aunque llega con la preocupación de la baja de Reynaga.

Atlanta

En su última presentación derrotó 1-0 a Tristán Suárez.
Sus últimos 4 encuentros: 2 triunfos, 1 empate y 1 derrota.
En esos juegos, convirtió 4 goles y recibió 5.
Llega con la obligación de sumar en Salta para seguir en la pelea.

