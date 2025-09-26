Figueroa: “Estamos esperanzados pero estamos viviendo las contracciones previas al parto”

En Cara a Cara, con la conducción de Mario Ernesto Peña, el presidente de la Sociedad Rural Salteña, Alfredo Figueroa, expresó que el sector agropecuario mantiene una fuerte esperanza en las reformas que impulsa el Gobierno nacional, aunque advirtió que el camino no está exento de dificultades.

“Yo creo que el campo tiene una capacidad de esperanza impresionante. Cuando ve que hay algo distinto, disruptivo y con capacidad de cambio, se ilusiona mucho”, señaló al destacar que las propuestas de eficiencia del Estado, superávit fiscal y reducción de impuestos generan expectativa en los productores.

Figueroa aseguró que el agro busca dejar de ser visto como “el cuco de la película” y convertirse en “un aliado estratégico para que salgamos adelante”. Sin embargo, describió el momento actual como incierto: “Estamos en el medio del río, con el agua en el pecho, sin saber para dónde correr”.

Para graficar la situación, utilizó una metáfora: “Antes del parto empiezan las contracciones. Son dolorosas y complejas, pero necesarias para que nazca la criatura. Creo que estamos en ese momento, esperando que salga esa Argentina que siempre soñamos”.

El dirigente ruralista también valoró cierta estabilización en los indicadores económicos: “Por lo menos tenemos una inflación medianamente estable. Antes estábamos en el 200% y no podíamos planificar ni el asado del fin de semana”.

Finalmente, confió en la resiliencia del país: “La Argentina tiene la fortaleza de salir adelante. Estamos tratando de encontrar el punto medio para construir el rumbo que nos lleve a un futuro mejor”.