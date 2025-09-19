A continuación compartimos editorial del periodista Mario Ernesto Peña, en el programa Cara a Cara.
“No podemos depender de promesas incumplidas”, afirmó Jarsún
El candidato sostuvo que la ciudadanía está priorizando legisladores que garanticen la llegada de fondos y proyectos comprometidos por Nación.Cara a Cara19/09/2025
En Cara a Cara, con la conducción de Mario Ernesto Peña, el candidato a senador nacional por Primero los Salteños y presidente de Aguas del Norte, Ignacio Jarsún, sostuvo que la provincia requiere representantes capaces de garantizar que los recursos comprometidos por el Gobierno nacional lleguen efectivamente a Salta.
Jarsún destacó que el gobernador mostró un “espíritu de diálogo” y construyó alianzas estratégicas con otros mandatarios provinciales, pero señaló que muchas obras y convenios firmados con Nación no se concretaron, dejando a la provincia con la carga de financiarlas.
“Por ejemplo, los trabajos del El Dique Limón, la obra hídrica más importante de San Martín de los últimos 50 años, ya estaba firmado con Nación y no llegó una moneda. Al final lo pagaron los salteños”, indicó el dirigente.
Jarsún aseguró que, ante estas situaciones, es clave contar con legisladores que consoliden apoyo al gobernador y defiendan los intereses de Salta en el Congreso: “Agarrá ese convenio, te lo ponés bajo el brazo y no te volvés sin el recurso. Hoy hace falta un equipo que haga fuerza para que las cosas nos lleguen”.
El candidato remarcó además que la ciudadanía está eligiendo “defender lo propio”, citando recientes triunfos electorales provinciales como ejemplo de la tendencia a fortalecer la representación local frente a las decisiones nacionales.
“Más de lo mismo”: Camacho cuestionó la ausencia de referentes libertarios en Salta
El ministro de Infraestructura se preguntó por qué el oficialismo nacional no tiene representación clara en la provincia y advirtió sobre la falta de federalismo.
Camacho: “A ningún gobierno le importó el norte profundo, es hora que las provincias despierten”
El ministro de Infraestructura de Salta criticó el centralismo porteño y destacó el rol del gobernador Gustavo Sáenz en la defensa de los intereses provinciales.
Camacho sobre Catalán: “Fue parte de los incumplimientos con Salta”
El ministro de Infraestructura señaló que la visita de Lisandro Catalán a la provincia tuvo un carácter político y criticó los incumplimientos en obras nacionales.
Elecciones: “No queremos volver atrás: Salta necesita otra representación” dijo JarsúnCara a Cara19/09/2025
El candidato a senador nacional por Primero los Salteños sostuvo que el Congreso está dominado por intereses porteños y reclamó que los futuros legisladores defiendan recursos y obras para la provincia.
Villada: "Gustavo toma una posición diferente porque el gobierno atenta contra los salteños"Cara a Cara12/09/2025
El Gobernador de la provincia tomó distancia de la gestión nacional, luego de haber acompañado todas sus medidas de gobierno.
Scaloni valoró el trabajo de la Argentina ante Ecuador: "El equipo da la cara incluso en la derrota"Deportes10/09/2025
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
Quite de colaboración en el PAMI Salta
Los gremios del PAMI resolvieron un plan de lucha con quites de colaboración en todo el país, en reclamo de paritarias y salarios dignos.
Esta enfermedad se transmite a otros canes y a las personas por la picadura de flebótomos infectados con el parásito. Salud Pública informa también la situación con respeto a otras enfermedades.
Con modificaciones, el Senado aprobó la regulación del sistema de residencias médicasSalta18/09/2025
El proyecto aprobado en Diputados fue modificado en lo que refiere a la autoridad de aplicación, concurrencias, renuncias, penalidades y títulos de especialista. El proyecto, aprobado, vuelve a Diputados en revisión.
El Gobernador de Salta se reunió con los directivos de Ganfeng Lithium, quienes presentaron un nuevo proyecto de inversión en Pozuelos–Pastos Grandes. “Este anuncio reafirma a Salta como protagonista del desarrollo del litio en la Argentina y en el mundo”, dijo.