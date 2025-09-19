“No podemos depender de promesas incumplidas”, afirmó Jarsún

En Cara a Cara, con la conducción de Mario Ernesto Peña, el candidato a senador nacional por Primero los Salteños y presidente de Aguas del Norte, Ignacio Jarsún, sostuvo que la provincia requiere representantes capaces de garantizar que los recursos comprometidos por el Gobierno nacional lleguen efectivamente a Salta.

Jarsún destacó que el gobernador mostró un “espíritu de diálogo” y construyó alianzas estratégicas con otros mandatarios provinciales, pero señaló que muchas obras y convenios firmados con Nación no se concretaron, dejando a la provincia con la carga de financiarlas.

“Por ejemplo, los trabajos del El Dique Limón, la obra hídrica más importante de San Martín de los últimos 50 años, ya estaba firmado con Nación y no llegó una moneda. Al final lo pagaron los salteños”, indicó el dirigente.

Jarsún aseguró que, ante estas situaciones, es clave contar con legisladores que consoliden apoyo al gobernador y defiendan los intereses de Salta en el Congreso: “Agarrá ese convenio, te lo ponés bajo el brazo y no te volvés sin el recurso. Hoy hace falta un equipo que haga fuerza para que las cosas nos lleguen”.

El candidato remarcó además que la ciudadanía está eligiendo “defender lo propio”, citando recientes triunfos electorales provinciales como ejemplo de la tendencia a fortalecer la representación local frente a las decisiones nacionales.