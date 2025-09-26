Figueroa: “El campo es el eslabón al que siempre se recurre en la emergencia”

En Cara a Cara, con la conducción de Mario Ernesto Peña, el presidente de la Sociedad Rural Salteña, Alfredo Figueroa, se refirió a las recientes medidas económicas que eliminaron hasta el 31 de octubre las retenciones a las exportaciones agropecuarias y afirmó que “las retenciones son un impuesto totalmente distorsivo, te diría nefasto, que lo único que hace es desalentar la inversión y tirar para abajo a los productores”.

Así, Figueroa sostuvo que cada vez que la Argentina atraviesa una crisis, “el primer eslabón al cual pueden recurrir los distintos gobiernos es al agropecuario, porque tiene la capacidad justamente de volcar al mercado las divisas que necesita el país”.

Respecto a la coyuntura actual, señaló que la medida de emergencia del Gobierno para conseguir siete mil millones de dólares antes del 31 de octubre “se resolvió en 24 horas” y calificó de “impresionante” la rapidez con la que el sector respondió.

Más allá de lo económico, Figueroa expresó su preocupación por la “falta de rumbo del país” y llamó a un cambio de actitud en la dirigencia:

“Creo que la reflexión más grande, aparte de las coyunturas, es cuándo llegará el momento en que tengamos la capacidad y la madurez de sentarnos en una mesa con las distintas banderías políticas y, en vez de gritarnos como perros desesperados, nos tratemos bien y pensemos en la Argentina que queremos”.

Finalmente, subrayó que lo que más le preocupa no es el dinero, sino el futuro del país: “Todavía no veo que estemos encaminados”.