Leavy: "Estábamos muy incómodos con Urtubey"

Satisfecho con su actuación en el Senado, Leavy habló sobre su relación con La Cámpora y su distancia con Cristina Fernández, un guiño para Axel Kicillof en la interna peronista y sus expectativas de hacer una buena elección.Cara a Cara26/09/2025
El Senador Nacional y candidato a renovar su banca por el Partido de la Victoria, Sergio Leavy, visitó Cara a Cara y dialogó con Mario Ernesto Peña sobre la situación política nacional y la coyuntura inmediata de las elecciones. Explicó por qué decidieron presentar una lista propia a pesar de dividir en tres bloques al peronismo.
"Estábamos muy incómodos con la llegada de Urtubey en nuestro espacio". Leavy aseguró que ese fué el motivo por el que el Partido de la Victoria y otras fuerzas del campo nacional y popular se retiraron de Fuerza Patria. "Trabajar para alguien que después no sabés cómo va a votar, la verdad, nos preocupaba"
El Senador aseguró que está muy satisfecho por su intervención en el Senado, con una larga lista de proyectos de ley presentados y diversos recursos de amparo, como por ejemplo, la restitución del 100% de los medicamentos para jubilados, el arreglo de las rutas y la restitución de la pensión por discapacidad laboral.
Al ser consultado por su rechazo a ser candidato a Diputado con la formula de Urtubey, el legislador aseguró que no podía aceptarlo. "Es como decirte a vos, estoy buscando trabajo, porque ahí era más seguro", e insistió en la defensa de su papel en el Senado en dónde dijo haber creado una "trinchera" contra las medidas de Milei.
Sutilmente se desmarcó de La Cámpora, dijo tener relaciones individuales con las personas, no con la organización, al ser consultado por su relación con Cristina Fernández, Leavy aseguró que la respeta y la considera su "conductora" sin embargo, dejó entrever una distancia, "no fui a verla más desde que estaba con su problema, está proscripta".
Con quién sí se referenció fue con el Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof a quien reivindicó por adelantar la elección provincial y haber participado activamente, mientras "la cámpora decía que no y lo limaban todos los días", "Axel tuvo razón".
"Teníamos que presentar una lista con personas coherentes, muy significativa dentro de los salteños y creo que tenemos muchas posibilidades de ganar", finalizó Leavy.
El senador nacional alertó que los municipios dependen casi por completo de la ayuda provincial y reclamó un reparto más justo de fondos nacionales.
El senador nacional y candidato a renovar su banca por el Partido de la Victoria defendió un proyecto propio en el Senado para eliminarlas y destinar más recursos al productor.
El presidente de la Sociedad Rural Salteña comparó las reformas en marcha con “contracciones dolorosas” pero necesarias para que nazca un país distinto, con el agro como aliado estratégico.
Gimnasia y Tiro se prepara para uno de los partidos más importantes de la fase regular de la Primera Nacional, recibirá a Atlanta por la fecha 33 del torneo este viernes a las 22:00 horas en el Estadio El Gigante del Norte de Salta. Árbitro para el choque entre "albos" y "bohemios" :Bruno Amiconi
El abogado constitucionalista Sebastián Aguirre Astigueta señaló que el proceso se encuentra en suspenso pese a los cronogramas establecidos. "Se empieza a desvirtuar la institución" sostuvo.
La presidenta de Volviendo a Casa denunció la mínima atención mediática, pidió foco en los responsables del abuso que están siendo investigados por la justicia federal "para evitar filtraciones".
Cristina García, madre de Jimena Salas, sorprendió en el juicio al pedir la liberación de los hermanos Saavedra, a quienes no consideró culpables. Criticó la investigación y advirtió que, tras ocho años, la causa sigue sin respuestas.
El evento The Distinguished Gentelman's Drive se realizará este domingo 28 de septiembre a las 16 horas. El recorrido comenzará en el Monumento a Güemes y finalizará en El Punto (San Lorenzo Chico). La finalidad es concientizar sobre salud masculina y recaudar fondos para la causa.