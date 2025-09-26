Leavy: "Estábamos muy incómodos con Urtubey"

El Senador Nacional y candidato a renovar su banca por el Partido de la Victoria, Sergio Leavy, visitó Cara a Cara y dialogó con Mario Ernesto Peña sobre la situación política nacional y la coyuntura inmediata de las elecciones. Explicó por qué decidieron presentar una lista propia a pesar de dividir en tres bloques al peronismo.

"Estábamos muy incómodos con la llegada de Urtubey en nuestro espacio". Leavy aseguró que ese fué el motivo por el que el Partido de la Victoria y otras fuerzas del campo nacional y popular se retiraron de Fuerza Patria. "Trabajar para alguien que después no sabés cómo va a votar, la verdad, nos preocupaba"

El Senador aseguró que está muy satisfecho por su intervención en el Senado, con una larga lista de proyectos de ley presentados y diversos recursos de amparo, como por ejemplo, la restitución del 100% de los medicamentos para jubilados, el arreglo de las rutas y la restitución de la pensión por discapacidad laboral.

Al ser consultado por su rechazo a ser candidato a Diputado con la formula de Urtubey, el legislador aseguró que no podía aceptarlo. "Es como decirte a vos, estoy buscando trabajo, porque ahí era más seguro", e insistió en la defensa de su papel en el Senado en dónde dijo haber creado una "trinchera" contra las medidas de Milei.

Sutilmente se desmarcó de La Cámpora, dijo tener relaciones individuales con las personas, no con la organización, al ser consultado por su relación con Cristina Fernández, Leavy aseguró que la respeta y la considera su "conductora" sin embargo, dejó entrever una distancia, "no fui a verla más desde que estaba con su problema, está proscripta".

Con quién sí se referenció fue con el Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof a quien reivindicó por adelantar la elección provincial y haber participado activamente, mientras "la cámpora decía que no y lo limaban todos los días", "Axel tuvo razón".

"Teníamos que presentar una lista con personas coherentes, muy significativa dentro de los salteños y creo que tenemos muchas posibilidades de ganar", finalizó Leavy.