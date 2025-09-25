Juventud Antoniana anunciará nuevas obras en su predio de calle Catamarca

Durante el encuentro previsto para el proximo lunes, el presidente del club, Juan Carlos Segura, detallará la forma de financiamiento de la obra, así como la marcha institucional y económica del club, brindando a los socios un panorama completo sobre el estado y los proyectos del club.

La iniciativa busca potenciar la práctica deportiva y la actividad social, permitiendo que los socios disfruten de instalaciones modernas, pensadas tanto para la recreación como para el desarrollo de competencias internas.

Con estas obras, Juventud Antoniana reafirma su compromiso de crecimiento sostenido, generando espacios que fomenten la participación de toda la comunidad del club y de los más jóvenes, incentivando el deporte como eje de integración.

La obral se realizará en el predio cituado sobre calle Catamarca y los socios presentes podrán conocer de primera mano los detalles del proyecto y su cronograma de ejecución.