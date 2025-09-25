Autos clásicos recorrerán Salta para concientizar sobre la salud masculina

Este domingo 28 se realizará el encuentro The Distinguished Gentelman's Drive 2025 a fin de concientizar sobre la salud masculina. En evento mantiene el espíritu solidario y la estética de época, con la diferencia que en vez de motos desfilarán autos.

“Se genera este nuevo evento con una temática más familiar, ya que las motos no permiten que acceda tanta gente en el vehículo. Es la misma impronta de ir vestidos de época y la misma idea de solidaridad, de recaudación de fondos, y en busca de la concientización de la salud masculina”, expresó Diego Castro, organizador, en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries.

Detalló que los que deseen participar del encuentro pueden inscribirse de manera gratuita para el recorrido con vehículos anteriores al año ’85, de cualquier marca, y asistir vestido con vestimenta de época: galera, chalecos, mamelucos de corredores de carrera de los ’80.

Inscripciones en: https://www.gentlemansdrive.com/register

“Por el momento los inscritos son todos de Salta aunque la participación se envió a todas las provincias aledañas porque Salta es la única a nivel NOA y NEA”, expresó Castro quien agregó que contabilizan hasta el momento 39 vehículos.

Según se informó, la concentración de los vehículos participantes será este domingo 28 a en el Monumento al General Güemes, a las 15:30 hs desde donde iniciará el recorrido.

Recorrido: Uruguay – Av. Bicentenario - Reyes Católicos - UCS – Av. Robustiano Patrón Costas - Autopista circunvalación - El Punto San Lorenzo Chico.