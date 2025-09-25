Se solicita con urgencia donantes del grupo “O” Rh positivo y negativo en esa institución. La falta de productos sanguíneos puede afectar a las transfusiones de pacientes anémicos, trasplantes, cirugías, enfermedades oncológicas, accidentes, hemorragias, entre otras.
Autos clásicos recorrerán Salta para concientizar sobre la salud masculina
El evento The Distinguished Gentelman's Drive se realizará este domingo 28 de septiembre a las 16 horas. El recorrido comenzará en el Monumento a Güemes y finalizará en El Punto (San Lorenzo Chico). La finalidad es concientizar sobre salud masculina y recaudar fondos para la causa.Sociedad25/09/2025
Este domingo 28 se realizará el encuentro The Distinguished Gentelman's Drive 2025 a fin de concientizar sobre la salud masculina. En evento mantiene el espíritu solidario y la estética de época, con la diferencia que en vez de motos desfilarán autos.
“Se genera este nuevo evento con una temática más familiar, ya que las motos no permiten que acceda tanta gente en el vehículo. Es la misma impronta de ir vestidos de época y la misma idea de solidaridad, de recaudación de fondos, y en busca de la concientización de la salud masculina”, expresó Diego Castro, organizador, en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries.
Detalló que los que deseen participar del encuentro pueden inscribirse de manera gratuita para el recorrido con vehículos anteriores al año ’85, de cualquier marca, y asistir vestido con vestimenta de época: galera, chalecos, mamelucos de corredores de carrera de los ’80.
Inscripciones en: https://www.gentlemansdrive.com/register
“Por el momento los inscritos son todos de Salta aunque la participación se envió a todas las provincias aledañas porque Salta es la única a nivel NOA y NEA”, expresó Castro quien agregó que contabilizan hasta el momento 39 vehículos.
Según se informó, la concentración de los vehículos participantes será este domingo 28 a en el Monumento al General Güemes, a las 15:30 hs desde donde iniciará el recorrido.
Recorrido: Uruguay – Av. Bicentenario - Reyes Católicos - UCS – Av. Robustiano Patrón Costas - Autopista circunvalación - El Punto San Lorenzo Chico.
Los narcos controlan comedores barriales, son prestamistas, empleadores y reemplazan al Estado. El triple femicidio de Florencio Varela muestra hasta dónde ha llegado su poder.
El Tribunal Oral Federal N°7 determinó la inocencia de la actriz en el caso por la novela Mamá Corazón. Emocionada, agradeció al tribunal y rompió en llanto al escuchar el veredicto.
Triple crimen: “Si el Estado se corre, entra el narcotráfico”, advirtió la Iglesia
Los obispos de Quilmes expresaron su dolor por la muerte de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. Repudiaron la violencia, exigieron justicia y reclamaron al Estado medidas urgentes de protección para los más vulnerables.
Un grupo de 202 ahorristas de La Pampa consiguió que las administradoras ajusten sus pagos a un índice razonable, tras detectar incrementos desproporcionados en sus cuotas.
En ese sentido, se conoció que el narco peruano autor de los homicidios afirmó: “Esto es lo que les pasa a los que me roban droga”.
El concejal Guillermo Kripper denunció el recorte de Nación y detalló que Progresar Trabajo cayó un 56%, mientras que Progresar Superior lo hizo un 54%.
Emergencia Sanitaria: en el Senado, gerentes de hospitales ofrecieron un diagnóstico sobre la situaciónPolítica24/09/2025
Se expusieron los graves problemas por los que atraviesan los servicios hospitalarios por la falta de profesionales, particularmente anestesistas y se analizaron posibles soluciones para mejorar la atención.
Gimnasia y Tiro se presenta ante Atlanta por la penúltima fecha de la Primera NacionalDeportes25/09/2025
Gimnasia y Tiro se prepara para uno de los partidos más importantes de la fase regular de la Primera Nacional 2025: recibirá a Atlanta por la fecha 33 (penúltima) del torneo. El choque será este viernes a las 22:00 horas en el Estadio El Gigante del Norte de Salta. Árbitro para el choque entre "albos" y "bohemios" :Bruno Amiconi
“Los plazos ya se vencieron”: preocupa la postergación en la elección del Defensor del Pueblo
El abogado constitucionalista Sebastián Aguirre Astigueta señaló que el proceso se encuentra en suspenso pese a los cronogramas establecidos. "Se empieza a desvirtuar la institución" sostuvo.
El "santo" sigue avanzando en su proyecto de modernización y ampliación de infraestructura deportiva. a dirigencia convocó a los socios a una reunión, donde se anunciará la construcción de canchas de fútbol 5 y canchas de pádel, con el objetivo de ofrecer nuevas alternativas recreativas para los afiliados.